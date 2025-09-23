«الدار» تستحوذ على حصة «مدن» في «الدار للعقارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار تعزيز حضورها في منصّة «الدار للعقارات»، أكبر منصة متكاملة للخدمات العقارية في المنطقة، من خلال رفع نسبة حصتها في الشركة إلى 82.55%، وذلك عقب استحواذها على حصة غير مباشرة تبلغ 17.45% من مجموعة «مدن القابضة» (عبر شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل «مجموعة أدنيك»).

ونجحت «الدار للعقارات»، من خلال صفقات الاستحواذ الاستراتيجية ومسار نموّها القوي، في ترسيخ مكانتها باعتبارها أكبر منصة متكاملة للخدمات العقارية في المنطقة، حيث تدير عقوداً نشطة تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم، وتُشرف المنصة على إدارة ما يزيد على 155 ألف وحدة سكنية، مسجّلةً نمواً بنسبة 15% خلال العامين الماضيين، فيما نجحت في مضاعفة المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاعات التجزئة والمساحات المكتبية من الفئة الممتازة، لتصل إلى مليوني متر مربع خلال الفترة ذاتها.

وفي عام 2024، ارتفعت إيرادات المنصة إلى نحو 2.6 مليار درهم، محققة صافي أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 400 مليون درهم، ما يعكس مساهمتها المحورية في استراتيجية الدار الرامية إلى تعزيز وتنويع تدفقات الدخل المستدامة على المدى الطويل.

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: تواصل منصة الدار للعقارات مسار نموّها القوي، مدفوعةً بارتفاع الطلب على خدمات إدارة المرافق وإدارة العقارات والخدمات المجتمعية، وتساهم كلٍ من محفظة مشاريع التطوير التابعة للدار، والتوسّع المستمر في أصولها الاستثمارية، إلى جانب قاعدة عملائها المتنامية، في تعزيز نمو المنصة وتوسعها لاغتنام الفرص الواعدة في سوق خدمات العقارات، بما يُعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمجتمعات والعملاء والمساهمين.

وتُعد «الدار للعقارات» إحدى الركائز الأساسية لمنصة الدار للاستثمار، التي تدير محفظة متنوعة من الأصول المُدرة للدخل بقيمة 47 مليار درهم. وأسهمت صفقات الاستحواذ التي نفذتها الشركة في تعزيز حجم أعمالها وتوسيع نطاق قدراتها، لتشمل خدمات تنسيق الحدائق، وخدمات الأمن، والخدمات الفنية، والحلول الاستشارية في مجال الاستدامة، وإدارة المجمّعات السكنية. وفي أواخر عام 2023، استحوذت الدار للعقارات على شركة «أبوظبي الأول العقارية»، في خطوة استراتيجية مكّنتها من توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروضها.



