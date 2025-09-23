الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الدار» تستحوذ على حصة «مدن» في «الدار للعقارات»

«الدار» تستحوض على حصة «مدن» في «الدار للعقارات»
23 سبتمبر 2025 14:52

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار تعزيز حضورها في منصّة «الدار للعقارات»، أكبر منصة متكاملة للخدمات العقارية في المنطقة، من خلال رفع نسبة حصتها في الشركة إلى 82.55%، وذلك عقب استحواذها على حصة غير مباشرة تبلغ 17.45% من مجموعة «مدن القابضة» (عبر شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل «مجموعة أدنيك»).
ونجحت «الدار للعقارات»، من خلال صفقات الاستحواذ الاستراتيجية ومسار نموّها القوي، في ترسيخ مكانتها باعتبارها أكبر منصة متكاملة للخدمات العقارية في المنطقة، حيث تدير عقوداً نشطة تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم، وتُشرف المنصة على إدارة ما يزيد على 155 ألف وحدة سكنية، مسجّلةً نمواً بنسبة 15% خلال العامين الماضيين، فيما نجحت في مضاعفة المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاعات التجزئة والمساحات المكتبية من الفئة الممتازة، لتصل إلى مليوني متر مربع خلال الفترة ذاتها.
وفي عام 2024، ارتفعت إيرادات المنصة إلى نحو 2.6 مليار درهم، محققة صافي أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 400 مليون درهم، ما يعكس مساهمتها المحورية في استراتيجية الدار الرامية إلى تعزيز وتنويع تدفقات الدخل المستدامة على المدى الطويل.
وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: تواصل منصة الدار للعقارات مسار نموّها القوي، مدفوعةً بارتفاع الطلب على خدمات إدارة المرافق وإدارة العقارات والخدمات المجتمعية، وتساهم كلٍ من محفظة مشاريع التطوير التابعة للدار، والتوسّع المستمر في أصولها الاستثمارية، إلى جانب قاعدة عملائها المتنامية، في تعزيز نمو المنصة وتوسعها لاغتنام الفرص الواعدة في سوق خدمات العقارات، بما يُعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمجتمعات والعملاء والمساهمين.
وتُعد «الدار للعقارات» إحدى الركائز الأساسية لمنصة الدار للاستثمار، التي تدير محفظة متنوعة من الأصول المُدرة للدخل بقيمة 47 مليار درهم. وأسهمت صفقات الاستحواذ التي نفذتها الشركة في تعزيز حجم أعمالها وتوسيع نطاق قدراتها، لتشمل خدمات تنسيق الحدائق، وخدمات الأمن، والخدمات الفنية، والحلول الاستشارية في مجال الاستدامة، وإدارة المجمّعات السكنية. وفي أواخر عام 2023، استحوذت الدار للعقارات على شركة «أبوظبي الأول العقارية»، في خطوة استراتيجية مكّنتها من توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروضها.


 

أخبار ذات صلة
«الدار» تبيع كامل وحدات «الديم تاون هومز» بـ1.8 مليار درهم
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
الدار العقارية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©