اقتصاد

«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون

23 سبتمبر 2025 15:15

 
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي بالتعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية «كيتا» وسفارة الدولة لدى جمهورية كوريا، طاولة نقاش مستديرة مع وفد ضم ممثلين عن 25 شركة كورية.
جرى خلال الفعالية استعراض الميزات المتكاملة، التي تتمتع بها منظومة الأعمال في دبي، والفرص التي تتيحها لشركات كوريا الجنوبية في مختلف القطاعات بمشاركة نحو 60 مشاركاً، من بينهم ممثلون لـ14 هيئة وشركة من دبي.
وناقش ممثلو غرف دبي آفاق التعاون مع الشركات الكورية، التي تركزت اختصاصاتها في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما يشمل الصناعات الرقمية والمستقبلية مثل التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى المعدات التكنولوجية المتطورة والتنقل، والطاقة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، مما يعكس تنوع فرص التعاون المشترك بين الطرفين.
وأبرمت غرف دبي على هامش الحدث مذكرة تفاهم مع رابطة التجارة الدولية الكورية «كيتا» وقعها سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغي هيون كيم، نائب رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية، وذلك بحضور جين سيك يون، رئيس مجلس إدارة رابطة التجارة الدولية الكورية.
تهدف المذكرة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الخاص، بما يشمل تبادل المعلومات والتطورات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون فيما يتعلق بقطاعات الأعمال، إلى جانب تبادل الوفود التجارية، وتطوير قنوات الاتصال الفعّال بين الشركات، بالإضافة إلى التعاون في مجال المعارض والمنتديات والندوات، بما يسهم في دعم المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأكد سعيد القرقاوي خلال فعاليات الطاولة المستديرة أن دبي تقدم آفاقاً واعدة لنمو الشركات الكورية بفئاتها كافة بما يشمل الشركات الناشئة على امتداد جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. وأشار القرقاوي إلى أن الإمارة توفر من خلال معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي ينظّمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل في دبي هاربر منصة نوعية تتيح لشركات كوريا الجنوبية إبرام شراكات جديدة للأعمال واستقطاب الاستثمارات من صناديق رأس المال المخاطر.
ولفت إلى أن دورة الحدث خلال العام الماضي شهدت مشاركة 152 شركة من كوريا الجنوبية مقارنة بـ72 شركة كورية شاركت في دورة 2023 مما يشكّل نمواً بنسبة 111%.

 

 

