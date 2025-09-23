«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أليك القابضة، عن النطاق السعري لأسهم الطرح، وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.35 و1.40 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 6.75 مليار درهم، و7 مليارات درهم.

وسيتم طرح ما مجموعه مليار سهم عادي، تمثل 20% من رأسمال شركة أليك، ليتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.35 مليار درهم و1.40 مليار درهم.

وتُعد جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب أسهماً قائمة، حيث تقوم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، ببيع 20% من حصتها في الشركة، وبالتالي لن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح.

وعقب اكتمال الطرح، ما لم تتم زيادة حجمه، سيستمر المساهم البائع في امتلاك حصة بنسبة 80% من أسهم الشركة.

وتحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديرها المطلق، وذلك مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وحسب سياسة توزيع الأرباح المعلنة والواردة في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية، من المتوقع أن تقوم شركة أليك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم تدفع في أبريل 2026، وأرباح نقدية قدرها 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تُسدّد على دفعتين، الأولى في أكتوبر 2026 والثانية في أبريل 2027.وبناءً على الأرباح النقدية المعلنة عن السنة المالية بقيمة 500 مليون درهم، فإن النطاق السعري للطرح يعني أن عائد توزيعات الأرباح سيتراوح بين نحو 7.1% عند الحد الأعلى لنطاق السعر ونحو 7.4% في الحد الأدنى لنطاق سعر الطرح.

وبعد ذلك، تتوقع الشركة اعتماد سياسة لتوزيعات الأرباح على أساس نصف سنوي «في أبريل وأكتوبر من كل عام»، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الإدارة وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

وسيتم حجز ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح «تُخصم من إجمالي حجم الشريحة الثانية» لصالح جهاز الإمارات للاستثمار وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، بواقع 5% لكل منهما. وفي حال عدم ممارسة الجهاز أو الصندوق لحقوقهما التفضيلية في الاكتتاب بأسهم الطرح، فإن تلك الأسهم ستكون متاحة للاكتتاب من قبل المستثمرين المحترفين الآخرين.

وتبدأ فترة الاكتتاب من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى 30 سبتمبر 2025 لجميع الشرائح، وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر، والذي من المتوقع الإعلان عنه في 1 أكتوبر 2025.

ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح، وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 15 أكتوبر 2025، وذلك رهناً بأحوال السوق، والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وفيما يتعلق بالطرح، قام المساهم البائع بتعيين شركة «إكس كيوب» للعمل مديراً للاستقرار السعري٬ ويجوز لها، بالقدر المسموح به، وفقاً للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها، القيام بعمليات استقرار سعري على ما يصل إلى 100,000,000 سهم.



