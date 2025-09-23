الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش التكنولوجيا والسياسات والتمويل والعدالة المناخية

«قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش التكنولوجيا والسياسات والتمويل والعدالة المناخية
23 سبتمبر 2025 17:31
23 سبتمبر 2025 17:31

دبي (الاتحاد)
يشهد العالم اليوم مرحلة دقيقة ترتبط بشكل وثيق بقدرة الدول والمجتمعات على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية المتسارعة، ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التحديات البيئية، بات التحول نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة استراتيجية تفرضها مسؤولية جماعية لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة. 
وفي هذا الإطار، تبرز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر كإحدى أهم المنصات العالمية التي تجمع صناع القرار وقادة الفكر ورواد التكنولوجيا لتسريع وتيرة العمل المناخي وتحويل الطموحات العالمية إلى برامج عملية ذات أثر ملموس.

وبفضل مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والاستدامة، أصبحت القمة واحدة من أبرز الفعاليات المتخصصة في الاقتصاد الأخضر على الأجندة الدولية، وأداة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوجيه الاستثمارات نحو الحلول الخضراء التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دبي رسالتها في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي أصبحت منصة دولية مرموقة تجمع صناع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى وإطلاق المبادرات والشراكات الرائدة، وأسهمت القمة منذ انطلاقتها في بلورة حلول عملية دعمت مسيرة التحول الأخضر إقليمياً وعالمياً، ورسّخت مكانة دولة الإمارات كمنارة للاستدامة ومركز للحوار البنّاء والعمل المشترك.

وتتناول محاور القمة في دورتها الحادية عشرة جوانب متكاملة تعكس شمولية الاقتصاد الأخضر، وتعزز مكانة دبي كجسر عالمي يربط بين الطموحات المناخية والفرص الاقتصادية، وكنموذج يحتذى في تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار.
وتُعقد الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «الابتكار المؤثر.. تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، وتعكس القمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، مكانة دبي كمنصة عالمية رائدة في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى التي تعنى بالاستدامة والعمل المناخي.

ويجسّد شعار هذا العام الحاجة الملحّة إلى حلول عملية ومبتكرة قادرة على إحداث فارق ملموس في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

 

