اقتصاد

«دبي للتحكيم الدولي» يطلق أكاديمية ومختبر الوسائل البديلة لفض المنازعات

«دبي للتحكيم الدولي» يطلق أكاديمية ومختبر الوسائل البديلة لفض المنازعات
23 سبتمبر 2025 17:39

دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، أكبر مركز تحكيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن إطلاق أكاديمية مركز دبي للتحكيم الدولي ومختبر الوسائل البديلة لفض المنازعات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعليم المهني والابتكار لترسيخ مكانة دبي كوجهة موثوقة لفض المنازعات.

وتشكل الأكاديمية منصة متخصصة للتعليم والتدريب وتبادل المعرفة في مجال فض المنازعات بالوسائل البديلة. ومن خلال برامج يصممها ويطورها المركز بالتعاون مع مؤسسات رائدة وخبراء متخصصين، تسعى الأكاديمية إلى تأهيل المهنيين والطلاب والممارسين القانونيين في مختلف تقنيات فض المنازعات بالطرق البديلة، وتمكينهم من تطوير المهارات اللازمة لإدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية.

وتشمل الدورات الجوانب النظرية والتطبيقية لتسوية المنازعات، إضافة إلى استعراض تطبيقات الوسائل البديلة في السياقات المحلية والدولية.
وتعزز مبادرة مختبر الوسائل البديلة لفض المنازعات أهداف الأكاديمية من خلال إتاحة الفرص للمتعلمين والمواهب الناشئة للتعاون مع المركز، واكتساب خبرات عملية، والمساهمة في أنشطة البحث والتطوير ويوفر المختبر خبرة تطبيقية من خلال مشاريع واقعية، وأبحاث متخصصة في الاتجاهات الناشئة، إلى جانب إتاحة قنوات للتواصل المباشر مع خبراء القطاع، كما يتيح للمشاركين استكشاف الدور المتنامي للتكنولوجيا في مجال فض المنازعات، مع تقديم الإرشاد والتوجيه اللازمين لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والممارسة المهنية.
وبهذه المناسبة، قالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: يعكس إطلاق أكاديمية مركز دبي للتحكيم الدولي ومختبر الوسائل البديلة لفض المنازعات التزام المركز بنشر المعرفة القانونية وصقل خبرات الجيل القادم من الممارسين القانونيين.

ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية والريادة الإقليمية نسعى إلى تمكين المهنيين من تطوير قدراتهم، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز مكانة دبي كمركز دولي رائد وموثوق في مجال فض المنازعات.
ويأتي هذا الإطلاق في سياق المكانة الدولية المتنامية لمركز دبي للتحكيم الدولي كإحدى أبرز مؤسسات التحكيم على مستوى العالم فقد حصد المركز مؤخراً تقديراً مرموقاً ضمن استطلاع التحكيم الدولي لعام 2025 الذي أجرته جامعة كوين ماري في لندن بالتعاون مع مكتب محاماة «وايت آند كيس»، حيث حلت قواعد التحكيم الخاصة به في المرتبة الرابعة عشرة ضمن أفضل 15 مجموعة قواعد تحكيم عالمية، كما جاءت في المرتبة الرابعة بين المشاركين من منطقة الشرق الأوسط.

