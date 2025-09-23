رأس الخيمة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع وفد سنغافوري

رأس الخيمة (الاتحاد)

في إطار تعزيز فرص التعاون وتمتين العلاقات الاقتصادية، استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وفداً سنغافورياً رفيع المستوى، حيث أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية المستدامة، بما يدعم التطلعات المشتركة في مجالات التنمية الاقتصادية، فيما أعرب الوفد السنغافوري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بقدرات الإمارة الصناعية ونهجها المتطور في مجالات الاستثمار والتصنيع.

ومن جانبه ثمّن الدكتورعبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة، زيارة الوفد السنغافوري إلى إمارة رأس الخيمة، والتي تُجسّد اهتماماً متبادلاً بفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث تسعى اقتصادية رأس الخيمة إلى توفير بيئة عمل متكاملة ومرنة تعزز من مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للأعمال، ودور هذه العلاقات في إرساء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على الجانبين وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.

واستعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، والتي تشمل بيئة عمل محفزة وبنية تحتية متطورة وخيارات مرنة لتأسيس الشركات، مع إمكانية التملّك الأجنبي بنسبة 100% وتقديم حوافز ضريبية وجمركية. ومن المزايا، الموقع الاستراتيجي للإمارة، والذي يسهّل الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا، فضلاً عن فرص الاستثمار في قطاعات حيوية مثل السياحة والضيافة والعقارات والصناعة، واللوجستيات والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.