«الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» ينطلق غداً في "إكسبو" الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق غداً الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأبرز من نوعه في المنطقة، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر حتى 28 سبتمبر 2025، بمشاركة أكثر من 500 عارض محلي وعالمي، يمثلون 21 دولة إلى جانب 1800 من كبار المصممين والصنّاع والمتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات والساعات في العالم.وتشهد هذه الدورة مشاركة نوعية على مستوى الحضور الدولي، حيث تسجل نسبة المشاركات الخارجية أكثر من 68% من إجمالي العارضين، مع انضمام دول تشارك للمرة الأولى مثل أستراليا وميانمار وباكستان، إلى جانب نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية، من دول مثل إيطاليا، والهند، وتركيا، والولايات المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، واليابان، والصين، وسنغافورة، هونغ كونغ، وماليزيا، إضافة إلى حضور قوي من العارضين المحليين ودول المنطقة مثل الإمارات، والمملكة العربية السعودية، مصر، البحرين، الكويت، ولبنان.

تصاميم حصرية

ويُقدم المعرض الذي يمتد على مساحة تزيد على 30 ألف متر مربع، للزوّار تجربة استثنائية تشمل عروضاً حصرية لأندر التصاميم الفاخرة من الذهب، الألماس، الأحجار الكريمة، اللؤلؤ، والساعات الراقية، إلى جانب فعاليات مصاحبة من ورش عمل متخصصة، وجلسات حوارية مع أبرز الخبراء والمصممين في القطاع، كما يتيح الحدث منصة فريدة للعارضين والمصممين لإطلاق مجموعاتهم المبتكرة والكشف عن تصاميمهم الحصرية واستعراض منتجاتهم الأكثر تفرداً وإبداعاً، فضلاً عن الوصول إلى قطاع واسع من العملاء والمشترين.

أرقام قياسية

ومن المتوقع بأن يُحقق المعرض نتائج إيجابية مُرضية للعارضين وتجار الذهب والمجوهرات، ويسهم في زيادة نسبة مبيعاتهم، ولاسيما أن المعرض يشهد سنوياً إقبالاً كبيراً من الزوار الذين باتوا ينتظرون الحدث للتعرف على أحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية، والاستفادة من الفرصة التي يتيحها الحدث للتسوق بأسعار مغرية تعزز مقتنياتهم الثمينة، حيث كشفت النسخة الماضية من المعرض عن نجاحه في تسجيل أرقام قياسية على صعيد الأداء والحضور، إذ بلغت قيمة المبيعات 105 ملايين درهم، واستقطب الحدث87 ألف زائر من 106 دول، كما شهد الحدث حضور1400 متخصّص تجاري من 63 دولة.

المصممون الإماراتيون

ويتميّز الحدث بما سيقدمه من عرض مبهر لأحدث المشغولات العصرية من الأطقم الذهبية والماسية، وأرقى خطوط واتجاهات الذهب المستوحاة من التراث الإماراتي، وخاصة في ظل ما يشهده المعرض من مشاركات واسعة من الشركات المحلية، إلى جانب الحضور اللافت للمصممين الإماراتيين، الذين يحرصون سنوياً على التواجد عبر منصة صاغة الإمارات التي بلغ عدد المنتسبين لها نحو 400 مصمم من مختلف إمارات الدولة، وتعتبر إحدى المبادرات المبتكرة التي أطلقتها غرفة الشارقة بهدف دعم المواهب الإماراتية وتوفير الفرصة لهم لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات.