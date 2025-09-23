الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إنفيديا» تستثمر 100 مليار دولار في «أوبن إيه آي»

هيمنة عالمية فرضتها «إنفيديا» على قطاع صناعة الرقاقات (أرشيفية)
23 سبتمبر 2025 18:44

أعلن جينسن هوانغ، مؤسس شركة «إنفيديا» الأميركية ورئيسها التنفيذ، أن الشركة ستستثمر ما يصل إلى 100 مليار دولار في بناء مركز بيانات لشركة «أوبن إيه آي».
وكشفت الشركتان عن خطاب نوايا لما وصفته ببناء تاريخي لحوسبة الذكاء الاصطناعي، سيجمع ما لا يقل عن 10 غيغاواط من أنظمة شركة «إنفيديا».وقال هوانغ إن «هذا أكبر مشروع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ»، مضيفاً أن الشراكة تهدف إلى نقل الذكاء الاصطناعي «من المختبرات إلى العالم»، وذلك بحسب منشور على طريقة مقابلة نُشر على مدونة الشركة.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان: «لا يوجد شريك سوى «إنفيديا» يمكنه القيام بذلك بهذا الحجم وبهذه السرعة»، واصفا البنية التحتية بأنها «المحرك الذي نحتاج إليه لدفع عجلة التطوير».
وقالت الشركتان إنه سيتم نشر أول غيغاواط في النصف الثاني من 2026 على منصة «فيرا روبن» التابعة لـ«إنفيديا»، وإن هذه الشراكة ستتطلب استخدام ملايين من وحدات معالجة الرسومات بالشركة لتدريب وتشغيل الجيل التالي من نماذج «أوبن إيه آي».
وقالت «أوبن إيه آي» إنها تخدم الآن أكثر من 700 مليون مستخدم نشط أسبوعياً، ما يؤكد الحاجة إلى توسيع نطاق السعة مع طرح نماذج جديدة.

