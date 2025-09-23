«جمارك أبوظبي» تعقد ملتقى «صنّاع الريادة» لتعزيز التميز المؤسسي

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار التزامها المتواصل بترسيخ ثقافة التميّز المؤسسي، نظّمت جمارك أبوظبي ملتقى «صناع الريادة»، الذي يهدف إلى تعزيز مفاهيم التميز والريادة المستدامة، وتحفيز الموظفين على تبنّي أفضل الممارسات الحكومية والعالمية، إلى جانب نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين مختلف فرق العمل.

وشهد الملتقى، الذي شارك فيه فريق القيادة العليا برئاسة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، استعراضاً لأبرز إنجازات الإدارة ضمن منظومة التميز الحكومي ومناقشة الخطط المستقبلية، إلى جانب تكريم الفائزين في «جائزة الحصن الداخلية 2025»، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز والإبداع والاحتفاء بإنجازات الموظفين وفرق العمل من مختلف الإدارات والأقسام، بما يُسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، إذ شمل التكريم 36 فائزاً وفائزة من موظفي الإدارة، ضمن 11 فئة رئيسية ضمت المجالات الإشرافية والتخصصية والتقنية والفنية والميدانية والدعم الإداري وإسعاد المتعاملين.

واعتمدت عملية التقييم لجائزة الحصن آلية تضمن الشفافية والعدالة وتحفيز الإدارات على المنافسة الإيجابية، ضمن نهج مؤسسي دقيق يقوم على التقييم الشامل للمرشحين، استناداً إلى معايير التميز المؤسسي المعتمدة، حيث شملت مراجعة موضوعية لإنجازات الأفراد والفرق، وتوثيق قصص النجاح، وتقييم أثر المبادرات على الأداء المؤسسي.

وقال المنصوري: إن تنظيم ملتقى صناع الريادة يجسّد التزام جمارك أبوظبي بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية بترسيخ ثقافة التميز عبر التحول الابتكاري والاستدامة، وبناء مستقبل العمل الجمركي من خلال إدارة المواهب المحترفة، وتوظيف قوة تكنولوجيا المستقبل في العمل الجمركي للوصول للريادة الرقمية، بما يدعم تحقيق أهداف جمارك أبوظبي، ويدعم مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة وممارسة الأعمال.

وأكد أن التميز ليس هدفاً مؤقتاً، بل هو نهج مستدام يترجم إلى نتائج ملموسة في جودة الأداء ومستوى الخدمات بما يرسخ نموذجاً يحتذى في العمل الجمركي الذكي والمبتكر يتماشى مع النمو المستمر والمتسارع لاقتصاد أبوظبي، مشيراً إلى أن نجاح جمارك أبوظبي في تجربة التحول الرقمي وأتمتة عملياتها الجمركية بنسبة 100% وتطوير منظومتها الجمركية باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، ساهم في تحقيق نتائج إيجابية انعكست على مؤشرات الأداء بشكل ملموس في السنوات الأخيرة، وتوّجت بحصولها على 162 جائزة إقليمية وعالمية بين عامي 2021 و2025.