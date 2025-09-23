الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«جمارك أبوظبي» تعقد ملتقى «صنّاع الريادة» لتعزيز التميز المؤسسي

«جمارك أبوظبي» تعقد ملتقى «صنّاع الريادة» لتعزيز التميز المؤسسي
23 سبتمبر 2025 18:47

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة

في إطار التزامها المتواصل بترسيخ ثقافة التميّز المؤسسي، نظّمت جمارك أبوظبي ملتقى «صناع الريادة»، الذي يهدف إلى تعزيز مفاهيم التميز والريادة المستدامة، وتحفيز الموظفين على تبنّي أفضل الممارسات الحكومية والعالمية، إلى جانب نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين مختلف فرق العمل.
وشهد الملتقى، الذي شارك فيه فريق القيادة العليا برئاسة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، استعراضاً لأبرز إنجازات الإدارة ضمن منظومة التميز الحكومي ومناقشة الخطط المستقبلية، إلى جانب تكريم الفائزين في «جائزة الحصن الداخلية 2025»، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز والإبداع والاحتفاء بإنجازات الموظفين وفرق العمل من مختلف الإدارات والأقسام، بما يُسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، إذ شمل التكريم 36 فائزاً وفائزة من موظفي الإدارة، ضمن 11 فئة رئيسية ضمت المجالات الإشرافية والتخصصية والتقنية والفنية والميدانية والدعم الإداري وإسعاد المتعاملين.
واعتمدت عملية التقييم لجائزة الحصن آلية تضمن الشفافية والعدالة وتحفيز الإدارات على المنافسة الإيجابية، ضمن نهج مؤسسي دقيق يقوم على التقييم الشامل للمرشحين، استناداً إلى معايير التميز المؤسسي المعتمدة، حيث شملت مراجعة موضوعية لإنجازات الأفراد والفرق، وتوثيق قصص النجاح، وتقييم أثر المبادرات على الأداء المؤسسي.
وقال المنصوري: إن تنظيم ملتقى صناع الريادة يجسّد التزام جمارك أبوظبي بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية بترسيخ ثقافة التميز عبر التحول الابتكاري والاستدامة، وبناء مستقبل العمل الجمركي من خلال إدارة المواهب المحترفة، وتوظيف قوة تكنولوجيا المستقبل في العمل الجمركي للوصول للريادة الرقمية، بما يدعم تحقيق أهداف جمارك أبوظبي، ويدعم مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة وممارسة الأعمال.
وأكد أن التميز ليس هدفاً مؤقتاً، بل هو نهج مستدام يترجم إلى نتائج ملموسة في جودة الأداء ومستوى الخدمات بما يرسخ نموذجاً يحتذى في العمل الجمركي الذكي والمبتكر يتماشى مع النمو المستمر والمتسارع لاقتصاد أبوظبي، مشيراً إلى أن نجاح جمارك أبوظبي في تجربة التحول الرقمي وأتمتة عملياتها الجمركية بنسبة 100% وتطوير منظومتها الجمركية باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، ساهم في تحقيق نتائج إيجابية انعكست على مؤشرات الأداء بشكل ملموس في السنوات الأخيرة، وتوّجت بحصولها على 162 جائزة إقليمية وعالمية بين عامي 2021 و2025.

آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©