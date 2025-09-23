«الاتحاد للشحن» تطلق «سمارت تراك» لتتبّع الشحنات لحظياً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن إطلاق خدمة «سمارت تراك» رسمياً، وهي خدمة متقدمة تتيح لعملائها إمكانية متابعة شحناتهم مباشرةً وفي الوقت الحقيقي.وكشفت الاتحاد للشحن عن خدمة «سمارت تراك» خلال مشاركتها في معرض أوروبا للشحن الجوي 2025 بمدينة ميونيخ مطلع العام الجاري، وأصبحت هذه الخدمة متاحة لعملاء الشركة حول العالم عبر موقعها الإلكتروني، لتُرسّخ الاتحاد للشحن مكانتها الرائدة بصفتها أول شركة نقل جوي تطرح في السوق هذه التقنية الذكية والمتقدمة للتتبّع.

شفافية وتحكم

وتوفّر خدمة «سمارت تراك» لعملائها مستوىً غير مسبوق من الشفافية في تتبّع الشحنات، حيث تتيح لهم الحصول على تحديثات مباشرة عن الموقع ومتابعة دقيقة لظروف النقل في مختلف مراحل سلسلة التوريد، وتعتمد الخدمة على أحدث تقنيات الاتصال الخلوي، ونظام تحديد المواقع العالمي، وشبكات الـ «واي فاي»، لتوفر آلية متطورة لإرسال تنبيهات فورية تتعلق بدرجة الحرارة، ومستوى الرطوبة، والاهتزازات، وزوايا الميلان، بل وحتى مدى تعرض الشحنة للضوء، مما يُعزز كفاءة العمليات التشغيلية، ويمنح إدارة استباقية فعّالة للمخاطر.

وفي إطار حرصها على تعزيز خدمة عملائها، أطلقت الاتحاد للشحن مركز المراقبة «سمارت تراك»، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ليوفّر متابعة مباشرة للحالات، مع ترتيب التنبيهات وفق درجة خطورتها، إضافةً إلى تقديم إجراءات عملية للتدخل الفوري، والصيانة، وتوفير الحلول في الوقت الحقيقي.

لوحة متابعة

وقامت الاتحاد للشحن بإطلاق لوحة متابعة خاصة بالعميل، توفر واجهة موحّدة وسهلة الاستخدام لمتابعة الشحنات بدقة وسلاسة، ويمكن الوصول إلى هذه اللوحة من خلال عملية تسجيل دخول آمن وموحّد، سواء عبر الهواتف الذكية أو المنصات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، مما يمنح المستخدمين القدرة على تتبّع الشحنات لحظةً بلحظة باستخدام رقم بوليصة الشحن الجوي أو وفقاً لبلد المنشأ، أو جهة الوصول، أو نوع المنتج. مراقبة بيانات أجهزة الاستشعار بشكلٍ مباشر، وتلقي إشعارات استباقية خاصة باتفاقيات مستوى الخدمة. الاطلاع على تحليلات شاملة حول سلسلة العهدة تغطي العمليات السابقة واللاحقة لأنشطة المناولة التابعة للاتحاد للشحن. تلقّي تنبيهات فورية عند حدوث أي تأخير في المراحل الأساسية، أو عند اختراق مناطق التتبع الجغرافي، أو عند تسجيل تغيرات في درجات الحرارة.

حلول مبتكرة

جاء إطلاق خدمة «سمارت تراك» بعد جهود تطوير فني مكثفة بالتعاون مع شركة «تاغ إن تراك»، وشملت هذه الجهود مزامنة بيانات الحجوزات، ودمج أحداث أجهزة الاستشعار، بالإضافة إلى تنبيه المستخدمين عند دخول أو خروج الشحنات من المناطق الجغرافية المحددة، ويهدف النظام إلى تقديم تجربة متكاملة وسلسة للعملاء، تجمع بين الدقة والسهولة في الاستخدام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للطيران: تمثّل خدمة سمارت تراك خطوة نوعية في طريقة دعم العملاء لدى الاتحاد للشحن، وتجمع التقنية الجديدة بين البساطة والذكاء والأتمتة، مما يعزز ثقة العملاء ويمنحهم قدرة أكبر على متابعة وإدارة شحناتهم، ويُرسي معياراً جديداً للشفافية في قطاع الشحن. كما تعكس هذه الابتكارات الرؤية الشاملة للاتحاد للشحن، الرامية إلى استثمار التحول الرقمي لتقديم حلول لوجستية أكثر ذكاءً ومرونة، مع التركيز الكامل على تلبية احتياجات العملاء.