الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اقتصاد

الإمارات تشارك في الاجتماعات الـ42 للجمعية العمومية لـ«إيكاو»

سيف السويدي خلال الاجتماعات (من المصدر)
24 سبتمبر 2025 02:06

دبي (الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والتي انطلقت أعمالها في مونتريال، أمس، وتستمر حتى 3 أكتوبر، بوفد رسمي رفيع المستوى يضم نحو 100 ممثل عن قطاع الطيران المدني في الدولة، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.
 وتشهد أعمال «الجمعية» انتخاب أعضاء مجلس «الإيكاو»، حيث تتطلع الإمارات لتجديد مقعدها بالمجلس، مما يعكس دورها القيادي والثقة الدولية بمكانتها في دعم وتطوير القطاع عالمياً.

