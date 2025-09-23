13.58 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات في 7 أشهر

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



نمت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «AEFTS»، بنسبة 8.7 % خلال شهر يوليو الماضي لتبلغ 2.111 تريليون درهم، مقارنة مع نحو 1.941 تريليون درهم في يونيو 2025، حسب تقرير إحصائيات العمليات المصرفية لشهر يوليو 2025 الصادر عن المصرف المركزي.

وذكر التقرير أن التحويلات المنفذة في يوليو الماضي تضمنت 1.271 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و840.29 مليار درهم تحويلات بين عملاء البنوك، موضحاً أن قيمة التحويلات الإجمالية خلال السبعة أشهر الأولى من العام تجاوزت 13.581 تريليون درهم متضمنة 8.156 تريليون درهم للتحويلات بين البنوك و5.425 تريليون درهم للتحويلات بين عملاء البنوك.

وأفاد تقرير«المركزي» بأن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 841.998 مليار درهم، وعدد الشيكات التي تمت تسويتها 13.33 مليون شيك.



ودائع وائتمان

وكشفت بيانات «المركزي» عن زيادة القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 75.9 مليار درهم وبنسبة 16.6% على أساس سنوي لتبلغ 532.9 مليار درهم في يوليو الماضي، مقابل 457 مليار درهم في يوليو 2024.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.366 تريليون درهم في يوليو الماضي مقابل 2.180 تريليون درهم في ديسمبر 2024 ونحو 2.102 تريليون درهم في يوليو 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 12.6% وبمقدار 264 مليار درهم على أساس سنوي، وبنسبة 8.5% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي ما يعادل زيادة بنحو 186 مليار درهم.



استثمارات البنوك

وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 817.5 مليار درهم في نهاية يوليو 2025 بارتفاع نسبته 18.3% على أساس سنوي، وبنحو 126.2 مليار درهم، وذلك مقارنة مع 691.3 مليار درهم خلال يوليو 2024. وارتفعت استثمارات البنوك خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 11.3% أو ما يعادل 82.7 مليار درهم مقارنة مع 734.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وذكرت أن استثمارات البنوك بنهاية يوليو الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، بقيمة 384.1 مليار درهم، وأسهمها بقيمة 22.8 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 353.1 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بقيمة 57.5 مليار درهم، كاشفة أن استثمارات البنوك في الأسهم ارتفعت بنسبة 34.1% على أساس سنوي وبنسبة 21.9% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتبلغ في يوليو الماضي نحو 22.8 مليار درهم، مقابل 18.7 درهم في ديسمبر 2024 ونحو 17 مليار درهم في يوليو من العام الماضي.

ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال يوليو الماضي بنسبة 22.1% على أساس سنوي وبنسبة 11.5% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 698.8 مليار درهم في يوليو الماضي مقابل 626.9 مليار درهم في ديسمبر 2024 ونحو 572.5 مليار درهم في يوليو 2024،

وفيما يخص إجمالي الودائع المصرفية، فبلغت 3.080 تريليون درهم في يوليو الماضي مقابل 2.736 تريليون في يوليو 2024.



72 مليار درهم زيادة بالودائع النقدية في 7 أشهر

كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن زيادة الودائع المصرفية النقدية بحلول يوليو الماضي إلى 885.1 مليار درهم، من 813.2 مليار درهم في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 71.9 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي. وأظهرت بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.517 تريليون درهم في يوليو الماضي، من 1.368 تريليون درهم في ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 149 مليار درهم.



