هبوط الذهب من ذروته التاريخية

انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً في الجلسة السابقة، بينما تأثرت الأسواق بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الحذرة بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3753.22 دولار للأوقية، عند الساعة 02:24 بتوقيت جرينتش. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3790.82 دولار أمس الثلاثاء.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة إلى 3785.90 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 43.72 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1475.78 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1218.54 دولار.