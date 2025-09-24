الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

هبوط الذهب من ذروته التاريخية

هبوط الذهب من ذروته التاريخية
24 سبتمبر 2025 07:49

 انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً في الجلسة السابقة، بينما تأثرت الأسواق بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الحذرة بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

أخبار ذات صلة
الذهب يستقر وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية
29 مليار درهم رصيد «المركزي» من الذهب بزيادة 26 % خلال 7 أشهر


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3753.22 دولار للأوقية، عند الساعة 02:24 بتوقيت جرينتش. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3790.82 دولار أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة إلى 3785.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 43.72 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1475.78 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1218.54 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
لوف ينتقد خطة «فيفا» لزيادة منتخبات مونديال 2030
الرياضة
لوف ينتقد خطة «فيفا» لزيادة منتخبات مونديال 2030
اليوم 14:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©