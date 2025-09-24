الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إيفا» تستعرض مشروع «الطي هيلز» بالشارقة في لندن

«إيفا» تستعرض مشروع «الطي هيلز» بالشارقة في لندن
24 سبتمبر 2025 13:37


الشارقة (الاتحاد)
استعرضت شركة «إيفا للفنادق والمنتجعات» مشروعها السكني «الطي هيلز» الجاري تشييده في إمارة الشارقة بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار درهم، عبر جناحها في معرض دبي العقاري – لندن، الذي شكّل منصة لعرض مشاريع إماراتية بارزة بحضور نخبة من المطورين العقاريين وجمهور دولي واسع. ويشكّل مشروع «الطي هيلز»، الذي تطوره «إيفا للفنادق والمنتجعات» بالتعاون مع شركة العقارات الكويتية، إضافة بارزة ضمن المعرض من خلال ما يقدمه من رؤية عمرانية متكاملة وحلول سكنية مستدامة، ليعكس توجهات التنمية العقارية الحديثة في دولة الإمارات، ويعزز جاذبية الإمارة على خريطة الاستثمارات الدولية.

ويضم المشروع أكثر من 1100 فيلا ومنزل تاون هاوس، ويمتد على مساحة تتجاوز ستة ملايين قدم مربعة من المساحات الخضراء، بما يعكس توجهات التنمية الحضرية المستدامة في إمارة الشارقة. ويهدف إلى توفير بيئة عصرية متكاملة تجمع بين التصميم المعماري الحديث ونمط الحياة المتوازن، ليشّكل وجهة متميزة للعائلات والمهنيين على حد سواء.

وأكد جمال الشاويش، رئيس المبيعات والتسويق في «إيفا للفنادق والمنتجعات»، أن معرض دبي العقاري – لندن يمثل منصة مهمة للتعريف بمشروع «الطي هيلز» على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي شهده الجناح يعكس ثقة المستثمرين بالمجتمعات السكنية المستدامة في دولة الإمارات. وأضاف أن «الطي هيلز» يجسّد التزام «إيفا للفنادق والمنتجعات» بتطوير وجهات سكنية عصرية توفر بيئة متوازنة وتلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع، موضحاً أن المشروع صُمم ليجمع بين جودة البنية التحتية والموقع الحيوي والخدمات المتكاملة، بما يعزز مكانة إمارة الشارقة كوجهة مفضلة للحياة والعمل والاستثمار.

شركة إيفا للفنادق والمنتجعات
