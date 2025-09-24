الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قتلى جراء أمطار غزيرة في كولكاتا الهندية

أرشيفية
24 سبتمبر 2025 15:00

قال مسؤولون بالهند اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا حتفهم جراء هطول أمطار غزيرة على مدينة كولكاتا والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى غرق الشوارع وتعطيل حركة النقل وترك السكان عالقين لساعات.

وذكرت الشرطة أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في كولكاتا الواقعة بشرق الهند، معظمهم نتيجة صعق كهربائي بينما غرق شخصان آخران.

وتعطلت حركة المرور على الطرق والسكك الحديدية وأُلغيت أو تأخرت عدة رحلات جوية وقطارات وانقطع التيار الكهربائي في مناطق عدة لساعات، مما فاقم من معاناة السكان.

وأعلنت السلطات أنها نشرت مضخات شفط المياه لتصريفها من الشوارع وخطوط السكك الحديدية، إلى جانب إطلاق جهود إغاثة تشمل توزيع الغذاء وتوفير خدمات الطوارئ.

وأكد مسؤولون أن الأوضاع ستبدأ بالتحسن بحلول مساء اليوم الأربعاء، داعين السكان إلى توخي الحذر لأن المياه في المناطق المنخفضة لا تزال مستوياتها مرتفعة نسبياً.

أخبار ذات صلة
تقرير دولي: 1.8 مليار شخص في العالم معرضون لخطر الفيضانات
«كراكال» تفوز بعقد لتوريد بنادق قنّاصة متقدمة للشرطة المركزية الاحتياطية الهندية
المصدر: وكالات
الهند
الفيضانات
الأمطار الغزيرة
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
لوف ينتقد خطة «فيفا» لزيادة منتخبات مونديال 2030
الرياضة
لوف ينتقد خطة «فيفا» لزيادة منتخبات مونديال 2030
اليوم 14:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©