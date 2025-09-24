قتلى جراء أمطار غزيرة في كولكاتا الهندية

قال مسؤولون بالهند اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا حتفهم جراء هطول أمطار غزيرة على مدينة كولكاتا والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى غرق الشوارع وتعطيل حركة النقل وترك السكان عالقين لساعات.



وذكرت الشرطة أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في كولكاتا الواقعة بشرق الهند، معظمهم نتيجة صعق كهربائي بينما غرق شخصان آخران.



وتعطلت حركة المرور على الطرق والسكك الحديدية وأُلغيت أو تأخرت عدة رحلات جوية وقطارات وانقطع التيار الكهربائي في مناطق عدة لساعات، مما فاقم من معاناة السكان.



وأعلنت السلطات أنها نشرت مضخات شفط المياه لتصريفها من الشوارع وخطوط السكك الحديدية، إلى جانب إطلاق جهود إغاثة تشمل توزيع الغذاء وتوفير خدمات الطوارئ.



وأكد مسؤولون أن الأوضاع ستبدأ بالتحسن بحلول مساء اليوم الأربعاء، داعين السكان إلى توخي الحذر لأن المياه في المناطق المنخفضة لا تزال مستوياتها مرتفعة نسبياً.