دبي تستضيف مؤتمر «رأس المال الاجتماعي 2026»

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي مؤتمر «رأس المال الاجتماعي 2026» خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس، بمشاركة كبار العلماء والممارسين وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الدور الحيوي لرأس المال الاجتماعي في بناء مجتمعات مرنة ومزدهرة. يُعقد المؤتمر الذي تنظمه الجمعية الدولية لرأس المال الاجتماعي «ISCA» لأول مرة، وتستضيف فعالياته «جامعة هيريوت-وات دبي»، ليطلق منصة عالمية جديدة للبحث والحوار حول قضايا رأس المال الاجتماعي، حيث سيجمع المؤتمر الأكاديميين والممارسين وصانعي السياسات بهدف تعزيز المعرفة والممارسات والسياسات في مجال رأس المال الاجتماعي.

ويستضيف المؤتمر كوكبة من المتحدثين الرئيسيين الذين ساهمت أبحاثهم في صياغة نقاشات عالمية حول التواصل الإنساني والمجتمع ودور المجتمعات، ومن بينهم عالم السياسة الشهير، روبرت بوتنام، أستاذ فخري للسياسة العامة في جناح بيتر، وإيزابيل مالكين بجامعة هارفارد، وهو مؤلف العديد من الكتب البارزة، وقد أعادت أبحاثه تعريف الفهم العالمي للمشاركة المدنية، والثقة، وتراجع الحياة المجتمعية ثم نهضتها، جاعلةً رأس المال الاجتماعي مفهوماً أساسياً في العمل السياسي والأكاديمي حول العالم، إلى جانب راج تشيتي، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد والحائز على العديد من الجوائز المرموقة.

ويناقش قادة الفكر خلال المؤتمر كيف يعزّز رأس المال الاجتماعي الفرص الاقتصادية، ويقوي التماسك الاجتماعي، كما يسلّط الضوء على دور الثقة والشبكات والعلاقات كأساسٍ للمجتمعات المرنة.

وقالت البروفيسورة هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس «جامعة هيريوت-وات دبي» إن مؤتمر رأس المال الاجتماعي 2026 يُتيح فرصةً نادرةً للتعلم مباشرةً من نخبةٍ من أكثر المفكرين تأثيراً في تشكيل هذا المجال، من الذين ستُثري آراؤهم وأبحاثهم الحوارَ وتُسهم في بناء مجتمعات أقوى وأكثر ترابطاً.

وقال تريستان كلاريدج، مدير معهد رأس المال الاجتماعي، إن المؤتمر سيجمع نخبة من الباحثين والممارسين وصانعي السياسات في العالم في مجال رأس المال الاجتماعي، ما يُشكّل منصة عالمية فريدة للتعاون حيث يُتيح مؤتمر رأس المال الاجتماعي 2026 منصة عالمية لتبادل الأفكار حول رأس المال الاجتماعي، ومناقشة هذه الأفكار، وصقلها وأيضًا تشكيل دور رأس المال الاجتماعي في بناء مستقبل أكثر ترابطاً ومرونة.

وسيتضمن برنامج المؤتمر ورش عمل وحلقات نقاش وعروضاً تقديمية يقدمها أكاديميون وممارسون من جميع أنحاء العالم، كما سيوفّر المؤتمر للباحثين منصةً مرموقة لعرض أعمالهم، والتواصل مع نخبة من الباحثين في هذا المجال، والتواصل عبر مختلف التخصصات، بما في ذلك علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية والسياسات العامة.