مجلس أعمال أبوظبي للشباب يطلق «باقة منارة الرواد»



أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مجلس أعمال أبوظبي للشباب، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، «باقة منارة الرواد» التي تُمنح حصراً كجائزة تكريمية لأربعين شاباً وشابة المكّرمين في النسخة الرابعة من مبادرة رواد الشباب العربي، تأكيداً لحرص المجلس على دعم وتمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الاقتصادية، وسعياً منه لتشجيع رواد الأعمال من الشباب العربي على تأسيس مشاريعهم والانطلاق من إمارة أبوظبي إلى العالم.

وتوفر الباقة المتكاملة مجموعة من الخدمات تشمل الاستشارات المجانية لتأسيس المشاريع واستصدار الرخص، من خلال تزويد الشباب بالمعلومات والإرشادات حول المتطلبات، والمساعدة في تجهيز المستندات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الموافقات، بما يمكّن المشاريع الناشئة من الانطلاق والتوسع، كما تمنحهم عضوية مميزة مجانية لمدة عام في «بوابة أعمال شباب أبوظبي».

وقال منصور الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب: تم إعلان منح هذه الباقة خلال حفل التكريم الذي نظمه مركز الشباب العربي بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس أعمال أبوظبي للشباب، كما يُجسد إطلاق «باقة منارة الرواد» التزام المجلس بتمكين المكّرمين من الشباب والشابات في هذه النسخة الرابعة، وتزويدهم بالأدوات العملية التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية قادرة على إحداث أثر ملموس في الاقتصاد الوطني.

وأضاف: نؤمن بأن الشباب لا ينبغي لهم انتظار الفرص، بل السعي إلى خلقها بأنفسهم عبر الابتكار والإبداع، وهو ما نحرص على دعمه من خلال مبادرات متكاملة تُعزز قدراتهم وتؤهلهم للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتتضمن الباقة أيضاً مزايا نوعية عبر منصة نمو، تشمل تسهيل فتح الحسابات البنكية، وخدمات الاستئجار والدفع لاحقاً، إلى جانب منتجات وخدمات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبها، تُوفر سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) خدمة إصدار التراخيص الاقتصادية خلال يوم واحد فقط من خلال موظفيها المتخصصين، مع إضافة شعاري مجلس أعمال أبوظبي للشباب ومجلس الشباب العربي (AYC) على تراخيص الرواد الفائزين.

كما يقدم أبوظبي العالمي (ADGM) أربعين منحة مجانية للمشاركة في برنامج Dalio Principles Online Program، الذي يُعد أحد أبرز البرامج العالمية لتأهيل رواد الأعمال وتنمية مهاراتهم في القيادة والإدارة.