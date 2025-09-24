«غرفة أبوظبي» تعزّز الشراكات الاستراتيجية مع ألمانيا واليابان والصين



أبوظبي (الاتحاد)

عزّزت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نشاطها على الساحة الدولية، خلال شهر سبتمبر الحالي، وشاركت في فعاليات دولية في كل من ألمانيا واليابان والصين، حيث استعرضت الغرفة قوة اقتصاد أبوظبي وقدرته على بناء جسور جديدة مع شركاء عالميين في قطاعات متنوعة، بدءاً من الصناعة والطاقة وصولاً إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يجسّد التزامها المتواصل بدعم توسع الأعمال في الإمارة وتعزيز حضورها كمركز رائد للاستثمار والأعمال العالمية.

وخلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر 2025، كانت غرفة أبوظبي حاضرة في جمهورية ألمانيا الاتحادية عبر سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، التي ركّزت على تطوير الشراكات بين مجتمع الأعمال الإماراتي والألماني، لاسيما الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشكّلت هذه المشاركة منصة عملية لاستعراض الإمكانات الاستثمارية في أبوظبي وما توفّره بيئة الأعمال المتقدمة في الإمارة من فرص واعدة أمام المستثمرين الألمان في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

كما بحثت الاجتماعات سبل تبادل الخبرات في مجالات الابتكار الصناعي وتعزيز التعاون في المشاريع المستقبلية، مع إبراز المبادرات التي أطلقتها الغرفة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتشجيعهم على الانخراط في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يواكب توجهات أبوظبي نحو التنويع الاقتصادي والابتكار.

وتوّجت زيارة الغرفة إلى ألمانيا بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي رسخت التعاون بين الجانبين في مجالات دعم الشركات العائلية، وتمويل المشاريع الناشئة، وتعزيز البحث والتطوير في التقنيات الحديثة، إضافة إلى التعاون في قطاع الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

وخلال الأسبوع الثالث من سبتمبر 2025، شاركت غرفة أبوظبي في العاصمة اليابانية طوكيو في أعمال الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال الإماراتي - الياباني المشترك، الذي نظمه اتحاد غرف الإمارات بالتعاون مع سفارة الدولة في اليابان ووزارة الخارجية ومؤسسة «جيترو» اليابانية.

وجرى خلال الجلسات استعراض آفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والبحث في فرص الاستثمار ضمن الاستراتيجية الشاملة للشراكة الاقتصادية بين الإمارات واليابان.

وتنطلق جهود الارتقاء بالعلاقات الإماراتية - اليابانية إلى آفاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية، تجارياً واستثمارياً، انطلاقاً من قاعدة صلبة من الازدهار التجاري بين البلدين.

وشاركت غرفة أبوظبي في فعاليات «إنفستوبيا جلوبال» بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والعاصمة بكين يومي 17 و19 سبتمبر، لتعزيز الحضور الدولي لمجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ موقع أبوظبي كشريك رئيسي في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.

ولم يقتصر حضور غرفة أبوظبي على المشاركة في النقاشات، بل شهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال لتطوير مجالات البحث والتواصل التجاري.

وأكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن مشاركات الغرفة خلال شهر سبتمبر في ألمانيا واليابان والصين تأتي انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لغرفة أبوظبي في توسيع حضورها الدولي.

وأوضح أن هذه المشاركات تؤكد التزام الغرفة بدعم توجهات اقتصاد الصقر، الذي يقود مسيرة الإمارة نحو مزيد من التنويع والاستدامة، مشيراً إلى أن خريطة طريق غرفة أبوظبي 2025-2028 تمثل إطاراً عملياً لتوسيع الشراكات الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال المحلي والقطاع الخاص، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

وأضاف: «يؤكد هذا الحضور حرص الغرفة على إيصال رسالة قوية لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، مفادها أن أبوظبي عازمة على تعزيز مكانتها كمحور عالمي للأعمال، ومختبر للابتكار، ومنصة للشركات العائلية والناشئة ورواد الأعمال على حد سواء».