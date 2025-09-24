إي آند إنتربرايز» تعتزم إطلاق منصة «ون كلاود»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إي آند إنتربرايز»، ركيزة التكنولوجيا والتحول الرقمي التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية «إي آند»، اليوم، عن عزمها إطلاق الجيل الجديد من منصة «ون كلاود»، وهي منصة سحابية فائقة ذات سيادة تامة في دولة الإمارات، معزّزة بتقنية «Oracle Alloy» لتوفير ما يزيد على 200 خدمة من خدمات البنية التحتية السحابية من أوراكل «OCI» للمؤسسات والجهات التي يتعيّن عليها الاحتفاظ ببياناتها داخل الدولة، وضمان الامتثال للإجراءات واللوائح التنظيمية التابعة لدولة الإمارات.تُدار منصة «ون كلاود» من مراكز بيانات داخل دولة الإمارات لتوفير أفضل أداء مع أعلى معايير الأمان وبموثوقية عالية، وتُقدّم المنصة بنية تحتية سحابية متكاملة وفائقة ذات سيادة تامة ومهيأة لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان حفظ البيانات محلياً، إضافةً إلى تقديم باقات أسعار قائمة على الاستهلاك، كما أنّ المنصة مدعومة بخدمات استشارية وإدارية ودعم على مدار الساعة من قبل فريق عمل «إي آند إنتربرايز».

ومع سعي دولة الإمارات لترسيخ مكانتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، أصبحت السيادة الرقمية ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتها الوطنية، إذ تحتاج الجهات الحكومية والقطاعات الخاضعة للوائح التنظيمية التابعة للدولة وكذلك مطوّرو البرامج والتطبيقات إلى منصات سحابية، لا تقتصر فقط على توفير قدرات في الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المتقدمة فحسب، بل تضمن أيضاً بقاء البيانات آمنة داخل حدود الدولة.

وبناءً على خبرات «إي آند إنتربرايز» في مجال الخدمات السحابية، تتيح منصة «ون كلاود» للعملاء الاستفادة من الخدمات السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مع ضمان إدارة كافة العمليات والبنى التحتية السحابية والبيانات محلياً، بما يتماشى مع القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بأمن وسيادة البيانات بالدولة. وبفضل حزمة الحلول المتكاملة التي تشمل خدمات البنية التحتية كخدمة «IaaS»، وخدمات المنصات كخدمة «PaaS»، وكذلك خدمات البرمجيات كخدمة «SaaS». وإلى جانب خدمات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، تتيح المنصة لعملائها القدرة على نقل وتحديث وأيضاً التوسع في كافة أنشطتها ومشاريعها التقنية بكل ثقة وأمان ضمن بيئة سيادية متكاملة.وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند إنتربرايز»: نحرص من خلال توفير منصة «ون كلاود» المعززة بتقنية «Oracle Alloy» على توفير بنية تحتية سحابية سيادية تدعم الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، فهي تجمع بين نطاق خدمات البنية التحتية السحابية الواسعة من أوراكل «OCI»، مع الحَوكمة المحلية والخبرة التي تتمتع بها «إي آند إنتربرايز»، بهدف تمكين القطاعات الحيوية من تعزيز إمكانياتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحديثة والخدمات القائمة على البيانات محلياً، كما تتمحور هذه الخطوة حول تسريع الابتكار والثقة لجميع المؤسسات في كافة القطاعات لتحقيق النمو في دولة الإمارات.

بدوره، قال ريتشارد سميث، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنية التحتية السحابية لدى أوراكل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: تشهد البيئة التقنية تغيرات جذرية ومتسارعة، نتيجة تزايد أهمية حفظ البيانات محلياً وضمان سيادتها، وهو ما أصبح عاملاً حاسماً في تبني الحلول السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي لدى القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات وخارجها، وتُعد تقنية «Oracle Alloy» منصة متكاملة للبنية التحتية السحابية، حيث تُمكّن شركاء أوراكل مثل «إي آند» من أن يصبحوا مزوّدي خدمات سحابية، ويقدموا مجموعة شاملة من الخدمات السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي لتوسيع أعمالهم، مع ضمان الامتثال للقواعد واللوائح التنظيمية المحلية.