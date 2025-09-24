شركة إماراتية تستحوذ على 51% من «ياشيل إنيرجيا» الأوزبكية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، ومقرها أبوظبي، عن استكمال عملية استحواذها على حصة قدرها 51% في شركة «ياشيل إنيرجيا» في أوزبكستان، لتسجّل بذلك أول استثمار لها في آسيا الوسطى ودول رابطة الدول المستقلة.

وتُعد «ياشيل إنيرجيا» شركة متكاملة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الموزّعة للقطاعين التجاري والصناعي، كما تعمل على التوسّع في مجال شحن المركبات الكهربائية ومشاريع الطاقة الكهرومائية الصغيرة.

ويُسجّل هذا الاستحواذ أول دخول لشركة إماراتية في قطاع الطاقة المتجددة في دول رابطة الدول المستقلة، ليؤكد استراتيجية «جلوبال ساوث يوتيليتيز» في توسيع حلولها، لتشمل الطاقة الشمسية الموزّعة للقطاعين التجاري والصناعي، إلى جانب البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، مع مواصلة الاستثمار في مشاريعها الكبرى للطاقة الشمسية.

وأوضحت «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، التابعة لشركة «ريسورسز إنفستمنت» في أبوظبي، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون مع المساهمين والإدارة في «ياشيل إنيرجيا» لدعم استراتيجيتها طويلة الأمد.

وتدير «ياشيل إنيرجيا» حالياً نحو 50 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية في أوزبكستان، ومن المتوقع أن تشهد محفظتها توسعاً بعشرات الميغاواط من خلال التمويل الجديد المخصّص عبر هذه الشراكة.

كما يمنح الاتفاق «جلوبال ساوث يوتيليتيز» تمثيلاً في مجلس الإدارة، فيما تمت صياغة الاتفاق على أساس زيادة رأس المال، الأمر الذي أتاح الحفاظ على جميع المساهمين الحاليين في مواقعهم.

وقال علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»: يمثل دخولنا إلى أوزبكستان خطوة لبناء شراكات طويلة الأمد تتماشى مع أهداف البلاد في مجال الطاقة المتجددة. لقد أثبتت «ياشيل إنيرجيا» قدراتها في مجال الطاقة الشمسية الموزّعة، ومعاً سنعمل على تنفيذ مشاريع تخدم قطاع الأعمال والمجتمعات وتسهم في دفع مسار التحوّل في مجال الطاقة.

وأضاف أن خبرة الإمارات في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة تمنحنا قاعدة قوية للمساهمة بشكل فعّال في تحقيق طموحات أوزبكستان.

من جانبه، قال معالي جورابيك ميرزا محمودوف، وزير الطاقة في أوزبكستان ورئيس مجلس إدارة «ياشيل إنيرجيا»: شراكتنا مع جلوبال ساوث يوتيليتيز تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لشركتنا ولطموحات أوزبكستان في مجال الطاقة النظيفة فمن خلال الجمع بين الخبرات الدولية والإمكانات المحلية، نؤسّس قاعدة راسخة تُمكّننا من الإسهام بشكل فعّال في تحقيق طموحات أوزبكستان، عبر تسريع وتيرة اعتماد الطاقة الشمسية وخلق مستقبل أكثر استدامة لبلادنا.

وقال نوديربك نصر الدينوف، الرئيس التنفيذي لـ«ياشيل إنيرجيا»: تعاوننا مع شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز سيمكننا من تقديم حلول أكثر ابتكاراً في مجال الطاقة الشمسية، وتوفير طاقة نظيفة لشريحة أوسع من المجتمع، والمساهمة في دفع مسيرة أوزبكستان نحو اقتصاد أخضر ومستقبل مستدام.