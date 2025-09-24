الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«رأس الخيمة العقارية» تطلق المرحلة الثانية من «ميراسول» ضمن وجهة «ميناء»

«رأس الخيمة العقارية» تطلق المرحلة الثانية من «ميراسول» ضمن وجهة «ميناء»
24 سبتمبر 2025 16:47

رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ميراسول، مجمعها السكني المتكامل بطابع مستوحى من أجواء المنتجعات، في قلب «ميناء» الوجهة البحرية المتميزة في رأس الخيمة.
وستضم المرحلة الثانية من المشروع عند اكتمالها ثلاثة مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين مبنيين منخفضي الارتفاع، يضمان شققاً عصرية، وشقق دوبلكس.وتُوفر المرحلة الثانية من مشروع ميراسول باقة مميزة من الوحدات السكنية تبدأ من استوديوهات بمساحات تتراوح بين 389 و524 قدماً مربعة وبأسعار تبدأ من 861 ألف درهم، وصولاً إلى بنتهاوس بثلاث غرف نوم تمتد على مساحة 3741 قدماً مربعة.  
وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «ميراسول» محطة مهمة في مسيرة النمو المستمرة لوجهتنا الرئيسية «ميناء» وجزيرة الراحة، وتواصل «ميناء» تطورها بوتيرة متسارعة، حيث تضيف المرحلة الثانية مستوى جديداً من الفخامة إلى محفظتنا المتنوعة من المشاريع. 

 

 

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©