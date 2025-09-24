«رأس الخيمة العقارية» تطلق المرحلة الثانية من «ميراسول» ضمن وجهة «ميناء»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ميراسول، مجمعها السكني المتكامل بطابع مستوحى من أجواء المنتجعات، في قلب «ميناء» الوجهة البحرية المتميزة في رأس الخيمة.

وستضم المرحلة الثانية من المشروع عند اكتمالها ثلاثة مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين مبنيين منخفضي الارتفاع، يضمان شققاً عصرية، وشقق دوبلكس.وتُوفر المرحلة الثانية من مشروع ميراسول باقة مميزة من الوحدات السكنية تبدأ من استوديوهات بمساحات تتراوح بين 389 و524 قدماً مربعة وبأسعار تبدأ من 861 ألف درهم، وصولاً إلى بنتهاوس بثلاث غرف نوم تمتد على مساحة 3741 قدماً مربعة.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «ميراسول» محطة مهمة في مسيرة النمو المستمرة لوجهتنا الرئيسية «ميناء» وجزيرة الراحة، وتواصل «ميناء» تطورها بوتيرة متسارعة، حيث تضيف المرحلة الثانية مستوى جديداً من الفخامة إلى محفظتنا المتنوعة من المشاريع.