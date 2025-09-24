«موانئ وجمارك دبي» تناقش التعاون مع «الملاحة البحرية في سنغافورة»

دبي (الاتحاد)

استقبلت سلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في مقرها بميناء راشد وفداً رفيع المستوى من هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة "MPA"، في زيارة تؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين اثنين من أبرز المراكز البحرية على مستوى العالم.

وتعكس هذه الزيارة التزام دبي بتعزيز التعاون الدولي، وتطوير كفاءة عمليات الموانئ، والارتقاء بمعايير التميز البحري، بما يتماشى مع مكانتها كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.جاءت الزيارة بهدف بحث فرص التعاون في مجالات التطوير التنظيمي وخدمات الموانئ والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل الخبرات حول أحدث الممارسات العالمية المعتمدة لدى سلطات الموانئ، كما هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين دبي وسنغافورة كشريكين استراتيجيين يسهمان معاً في صياغة مستقبل القطاع البحري العالمي، وتؤكد هذه الزيارة مكانة دبي المتنامية كلاعب محوري في الصناعة البحرية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام شراكة استراتيجية بين مركزين عالميين، بما يرسّخ دورهما كقاطرتين للنمو والابتكار في إدارة وتشغيل الموانئ.

من جانبه، قال الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ الجمارك والمنطقة الحرة: تشكّل هذه الزيارة محطة مهمة في مسيرة تعاوننا مع سنغافورة، حيث نسعى معاً إلى تبادل المعرفة وتبني أحدث الابتكارات التي تعزّز استدامة وكفاءة عمليات الموانئ، ونؤكد التزامنا بمواصلة الاستثمار في الشراكات الدولية التي تدعم مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع النقل والخدمات البحرية.

وأضاف البلوشي، أنه تمت مناقشة عدد من المحاور الأساسية من أبرزها التحول الرقمي لخدمات الموانئ عبر اعتماد أنظمة ذكية ومنصات متكاملة تتيح تسريع العمليات ورفع كفاءتها، كما تناول الجانبان أهمية تبني مبادرات الاستدامة البحرية واستعراض أفضل الممارسات الدولية في خفض الانبعاثات ودعم النقل البحري الأخضر، بما يعزز استدامة القطاع ويواكب الالتزامات البيئية العالمية، كما تم التطرق إلى الأطر التنظيمية والرقابية، حيث ناقش الطرفان آليات التوافق مع الاتفاقيات الدولية، وسبل تطوير معايير السلامة والأمن والأداء البيئي.

ومن جانب آخر، استعرضت المناقشات فرص التعاون في مجال بناء القدرات وتطوير الكفاءات، من خلال برامج تدريبية مشتركة تسهم في تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتعزيز الموارد البشرية المتخصّصة.