«غرفة عجمان» تبحث سبل تنمية الاستثمارات مع سنغافورة

عجمان (الاتحاد)

بحثت غرفة عجمان ومجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري سُبل التعاون المشترك في عدة قطاعات، وفرص تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة لتنمية الاستثمارات بين عجمان وسنغافورة، إلى جانب بحث فرص دعم الشراكات وتعزيز التعاون بين الشركات ورواد الأعمال في كلا الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، والدكتور براين شيغار، الرئيس الفخري وكبير مستشاري مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري، وذلك في نادي الزوراء للجولف واليخوت.

وأكد الجناحي أن غرفة عجمان، بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة، تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف لقاءاتها مع شركائها حول العالم، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية عجمان 2030، وتوفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال تنويع برامج الترويج للاستثمار وزيادة حجم التجارة البينية.

وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون في قطاعات «الصناعة، والتجارة، والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، والتعليم، والصحة، والسياحة، والخدمات، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة».

وزار الدكتور براين شيغار، منطقة عجمان الحرة، حيث اطلع على الفرص الاستثمارية المتاحة والخدمات النوعية المقدمة في منطقة عجمان الحرة والداعمة لتسهيل ممارسة الأعمال، كما قام بزيارة منتجع زويا وما يوفره من تجربة صحية شاملة ومتكاملة، عبر مجموعة من البرامج العلاجية الحديثة والمتطورة.

حضر اللقاء، عائشة النعيمي، مديرة إدارة الاستثمار وترويج الأعمال في غرفة عجمان، ومصبح المسافري، مدير تجربة المتعاملين وتقديم الخدمات في منطقة عجمان الحرة، وأحمد خير البلوشي، مدير مكتب التنافسية بدائرة التنمية الاقتصادية، وعائشة عبد الرحمن السويدي، مدير مكتب الاستراتيجية في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.