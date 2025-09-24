3 شركات تستثمر 500 مليار دولار بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أميركا

أعلنت شركات «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» اعتزامها إقامة مراكز بيانات جديدة في 5 مواقع بالولايات المتحدة الأميركية، في إطار مشروع «ستارجيت» للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وستصل القدرة التشغيلية لشبكة مراكز بيانات «ستارجيت» إلى حوالي 7 جيجاوات بعد إقامة المراكز الجديدة إلى جانب المركز الرئيسي في مدينة أبياليني بولاية تكساس الأميركية، مع استثمارات تزيد على 400 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

ويسهم هذا التقدم في إحراز الشركات الثلاث تطوراً ملحوظاً نحو تحقيق هدفها المتمثل في استثمار 500 مليار دولار وإنشاء مراكز بيانات بسعة 10 جيجاوات بحلول نهاية عام 2025.

وأبرمت شركتا «أوبن إيه آي» و«أوراكل» في يوليو الماضي، اتفاقية لبناء مراكز بيانات إضافية بسعة تصل إلى 4.5 جيجاوات ضمن مشروع «ستارجيت»، ومن المتوقع وصول قيمة استثمارات هذه الشراكة إلى أكثر من 300 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

وتقع ثلاثة من المواقع الجديدة في مقاطعة شاكيلفورد بولاية تكساس، ومقاطعة دونا آنا بولاية نيو مكسيكو، وموقع آخر في منطقة وسط الولايات المتحدة سيتم الإعلان عنه قريباً، كما تدرس الشركات الثلاث إمكانية إضافة 600 ميجاوات إضافية بالقرب من موقع أبيلين.

ومن المتوقع أن يوفّر هذا المشروع أكثر من 25 ألف وظيفة في مواقع العمل، بالإضافة إلى آلاف الوظائف الأخرى في أنحاء البلاد.

ومن المتوقع وصول سعة موقعي مراكز البيانات الأخرى، اللذين طورتها شركتا «أوبن إيه آي» و«سوفت بنك» إلى 1.5 جيجاوات خلال 18 شهراً، ويقع أحد هذين الموقعين في لوردزتاون بولاية أوهايو، حيث بدأ العمل في بناء مركز بيانات متطور من المتوقع أن يبدأ تشغيله في العام المقبل، في حين يوجد الموقع الثاني في مقاطعة ميلام بولاية تكساس، وسيتم بناؤه بالتعاون مع شركة «إس بي إنيرجي» التابعة لمجموعة «سوفت بنك» التي ستوفر البنية التحتية اللازمة لإنشاء هذا الموقع.

وتهدف هذه المراكز إلى تسريع عملية التطوير، وتحسين قابلية التوسع، وخفض التكاليف، ما يجعل خدمات الحوسبة عالية الأداء في متناول الجميع.