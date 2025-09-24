الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الصين تمتلك 4.65 مليون محطة لاتصالات الجيل الخامس

24 سبتمبر 2025 17:09

بلغ عدد محطات اتصالات الجيل الخامس «5G» في الصين، حوالي 4.65 مليون محطة بنهاية الشهر الماضي، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وذكرت الوزارة أن هذه المحطات تمثّل حوالي 36.3% من إجمالي عدد محطات اتصالات الهاتف المحمول في مختلف أنحاء الصين.
وبنهاية أغسطس الماضي وصل عدد المشتركين في شركات اتصالات الهاتف المحمول الرئيسية الثلاث وشركة تشاينا برودنت إلى حوالي 1.82 مليار مستخدم.
ومن بين هؤلاء المستخدمين يوجد 1.15 مليار مشترك يستخدمون هواتف الجيل الخامس، بزيادة قدرها 140 مليون مشترك عن نهاية العام الماضي، بما يمثّل حوالي 63.4% من إجمالي مستخدمي الهاتف المحمول في الصين.

 

