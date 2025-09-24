ميناء جبل علي يستقبل أكبر ناقلة مركبات صديقة للبيئة في العالم

دبي (الاتحاد)

استقبلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سفينة «إم في هويغ صنرايز» أكبر وأحدث الناقلات الصديقة للبيئة في العالم والمخصصة لشحن السيارات والشاحنات، والتي رست في ميناء جبل علي للمرة الأولى قادمة من أوروبا، وعلى متنها 1200 مركبة.

وتُعدّ سفن الفئة «أورورا» من أوائل الناقلات المصممة لتحقيق الحياد الكربوني، مع إمكانية تشغيلها مستقبلاً باستخدام أنواع الوقود النظيف مثل الأمونيا والميثانول، ما يجعلها تضع معياراً جديداً للنقل البحري المستدام للمسافات الطويلة.

وتتميز هذه الناقلة بقدرتها على نقل ما يصل إلى 9100 سيارة، مع خفض انبعاثات الكربون بنسبة 58% لكل مركبة يتم شحنها، مقارنة بالمعايير الحالية المعتمدة لمثيلاتها من سفن نقل المركبات.

وبهذه المناسبة، أقيمت في ميناء جبل علي مراسم لتبادل الدروع التذكارية، بحضور أحمد بدري، نائب الرئيس، الشحن العام والدحرجة في «دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي»، وأتانو ماييتي، رئيس العمليات التجارية الإقليمي في شركة «هويغ أوتولاينرز» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأوروبا.

وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي، والمدير العام «دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، إن وصول السفينة إلى دبي يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لقطاع السيارات، ومن خلال مناولتنا لأكبر وأحدث ناقلات المركبات، نُسهم في دفع التحوّل نحو سلاسل توريد أكثر استدامة، ونُوفر الدعم لأكثر من 940 شركة عاملة في قطاع السيارات تتخذ من جافزا مقراً لها.

من جانبه، قال أندرياس إنغر، الرئيس التنفيذي لشركة «هويغ أوتولاينرز»، إن تصميم فئة ناقلات «أورورا» تتم لتسريع التحوّل نحو الشحن البحري المستدام، ويعد التعاون مع المراكز الرائدة مثل ميناء جبل علي خطوة محورية في تحقيق هذا الهدف، بما يتيح لمتعاملي الشركة المهتمين بالاستدامة نقل بضائعهم بطريقة موثوقة، مع تقليل بصمتهم الكربونية.

وخلال عام 2024، سجلت «دي بي ورلد» رقماً قياسياً في مناولة المركبات في دبي، حيث تعاملت مع 1.3 مليون سيارة، بزيادة قدرها 53.6% مقارنة بعام 2023، ما يعكس الدور المتنامي الذي تؤديه الإمارة في حركة التجارة العالمية لقطاع السيارات.

وفي أغسطس الماضي، عززت «دي بي ورلد» قدراتها اللوجستية لخدمة قطاع السيارات في ميناء جبل علي، من خلال تدشين ساحة جديدة لتخزين المركبات في محطة الحاويات 4، تمتد على مساحة 2.6 مليون قدم مربعة، كما تعمل الشركة حالياً على تطوير أكبر سوق للسيارات في العالم، على مساحة تبلغ 20 مليون قدم مربعة.