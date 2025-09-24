«سبيس 42» تطلق أول سحابة تنقّل سيادية في الإمارات



دبي (الاتحاد)

أعلنت سبيس 42، عن تطوير أول سحابة تنقّل سيادية في دولة الإمارات.

وتعتمد المبادرة على «السحابة العامة السيادية» من «Core42» بالاستفادة من منصة «مايكروسوفت أزور»، وقد تم الكشف عنها على هامش «مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة».

وتجمع هذه الخطوة بين خبرة سبيس 42 في مجال التنقل وإمكانات «مايكروسوفت» في الحوسبة السحابية وتطبيقات الخدمات اللوجستية.

وستُسهم المبادرة في تسريع نشر حلول التنقل الذاتي، مع ضمان استضافة البيانات بشكل آمن داخل الدولة وامتثالها للتشريعات الوطنية.

وقال الدكتور فان زهو، نائب الرئيس الأول للتنقّل الذاتي في سبيس 42: لطالما كانت الإمارات سبّاقة في الابتكار التكنولوجي، ويعدّ التنقل الذاتي امتداداً لهذا النهج، ومن خلال تطوير أول سحابة تنقّل سيادية بالتعاون مع «Core42» و«مايكروسوفت»، نرسّخ معياراً عالمياً للمنصات الآمنة والموثوقة في مجال التنقّل والأنظمة ذاتية القيادة.

من جانبه، قال شريف توفيق، الرئيس التنفيذي للشراكات – الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية السيادية في مايكروسوفت: توفّر منصة «مايكروسوفت أزور» أساساً آمناً وموثوقاً لسحابة التنقل السيادية في دولة الإمارات. ومن خلال تعاوننا مع «جي 42»، نجحنا في الجمع بين أفضل المعايير لتوطين البيانات والامتثال بمنصة التحكم السيادية «إنسايت»، لضمان قيام أنظمة التنقّل والقيادة الذاتية في الإمارات على بنية تلبّي أعلى معايير الأمان والثقة. كما يُرسّخ هذا التعاون معياراً جديداً لسيادة البيانات على مستوى المنطقة.