الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سبيس 42» تطلق أول سحابة تنقّل سيادية في الإمارات

«سبيس 42» توقع عقداً بقيمة 18.7 مليار درهم مع حكومة الإمارات
24 سبتمبر 2025 18:47


دبي (الاتحاد)
أعلنت سبيس 42، عن تطوير أول سحابة تنقّل سيادية في دولة الإمارات.
وتعتمد المبادرة على «السحابة العامة السيادية» من «Core42» بالاستفادة من منصة «مايكروسوفت أزور»، وقد تم الكشف عنها على هامش «مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة».
وتجمع هذه الخطوة بين خبرة سبيس 42 في مجال التنقل وإمكانات «مايكروسوفت» في الحوسبة السحابية وتطبيقات الخدمات اللوجستية.
وستُسهم المبادرة في تسريع نشر حلول التنقل الذاتي، مع ضمان استضافة البيانات بشكل آمن داخل الدولة وامتثالها للتشريعات الوطنية.
وقال الدكتور فان زهو، نائب الرئيس الأول للتنقّل الذاتي في سبيس 42: لطالما كانت الإمارات سبّاقة في الابتكار التكنولوجي، ويعدّ التنقل الذاتي امتداداً لهذا النهج، ومن خلال تطوير أول سحابة تنقّل سيادية بالتعاون مع «Core42» و«مايكروسوفت»، نرسّخ معياراً عالمياً للمنصات الآمنة والموثوقة في مجال التنقّل والأنظمة ذاتية القيادة.
من جانبه، قال شريف توفيق، الرئيس التنفيذي للشراكات – الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية السيادية في مايكروسوفت: توفّر منصة «مايكروسوفت أزور» أساساً آمناً وموثوقاً لسحابة التنقل السيادية في دولة الإمارات. ومن خلال تعاوننا مع «جي 42»، نجحنا في الجمع بين أفضل المعايير لتوطين البيانات والامتثال بمنصة التحكم السيادية «إنسايت»، لضمان قيام أنظمة التنقّل والقيادة الذاتية في الإمارات على بنية تلبّي أعلى معايير الأمان والثقة. كما يُرسّخ هذا التعاون معياراً جديداً لسيادة البيانات على مستوى المنطقة.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يفتتح معرض دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة
التنقل الذكي
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©