«الاتحادية للضرائب» تطالب بالإسراع في تقديم إقرارات ضريبة الشركات

أبوظبي (الاتحاد)

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات «أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل» بالإسراع في تقديم إقراراتهم الضريبية «أو تصريحاتهم السنوية» وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مُسجَّل «أو من انتهاء السنة المالية للشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل»، لتجنب غرامات التأخير في تقديم الإقرار والتأخير في السداد.

وأكدت أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات، بغض النظر عن قيمة الدخل، يجب عليهم تقديم الإقرارات الضريبية، حيث يُشكِّل ذلك التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال الدقيق للتشريعات الضريبية، داعيةً الأعمال المُسجَّلة لتقديم الإقرارات في أسرع وقت وعدم الانتظار إلى نهاية المُهلة المُحدَّدة، حتى لا تزيد احتمالات التأخر في تقديم الإقرارات وسداد الضريبة لأية أسباب.

وشددت الهيئة على أهمية سداد الضريبة المُستحقَّة قبل انتهاء المُدة المُحدَّدة بوقتٍ كافٍ لتصل للهيئة قبل آخر يوم للسداد، وعدم الانتظار للحظات الأخيرة مما قد يؤدي إلى وصول المبلغ للهيئة بعد التاريخ، وبالتالي التعرض لغرامات إدارية، مشيرة إلى أن عملية السداد والتحويل الإلكتروني للهيئة قد تستغرق بعض الوقت من قبل المصارف والبنوك ولا تتم في ذات لحظة السداد، وفي حالة التحصيل بعد المُهلة المُحدَّدة يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة التأخير.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى ضرورة تأكُّد جميع المُسجَّلين لضريبة الشركات من مواعيد فتراتهم الضريبية بناءً على السنة المالية لكل مُسجَّل، وكذلك التأكُّد من المُدد المُحدَّدة لتقديم الإقرارات وسداد المُستحقَّات الضريبية، وذلك عن طريق الدخول إلى منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية للتعرُّف على هذه المعلومات المحدثة بدقة.

وأوضحت أنه على سبيل المثال، فإن الأعمال التي انتهت سنتها المالية بنهاية ديسمبر الماضي 2024 يُمكنها تقديم إقراراتها فوراً عبر منصة «إمارات تاكس» المتاحة على مدار الساعة، من خلال خطوات تتميز بالوضوح والسهولة والسرعة، لافتة إلى أهمية التأكُّد من إدخال المعلومات بصورة صحيحة وبدقة تامة، وبعد ذلك يتم سداد المُستحقات عبر منصة «إمارات تاكس» قبل انتهاء المُهلة الممنوحة للسداد التي تنتهي بنهاية شهر سبتمبر 2025، بوقتٍ كافٍ يسمح بمعالجة عملية سداد الضريبة.

وأشارت الهيئة إلى أنّه لا يُشترط تنفيذ خطوتي تقديم الإقرار وسداد الضريبة المُستحقة في الوقت ذاته، كما أنه بإمكان الخاضعين للضريبة إذا تطلب الأمر الاستعانة بالوكلاء الضريبين لأغراض ضريبة الشركات المُعتمدين من الهيئة والمُدرجين بالموقع الرسمي للهيئة لمُساعدتهم للقيام بهذه الإجراءات.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وقراراته التنفيذية يجب على الخاضع لضريبة الشركات تقديم الإقرار الضريبي وفقاً للنماذج والإجراءات المُحدَّدة، ومن بين المعلومات الأساسية التي يجب أن يشملها الإقرار الضريبي الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي، واسم وعنوان الخاضع للضريبة ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، وتاريخ تقديم الإقرار، وأُسس المُحاسبة المُستخدمة في القوائم المالية، والدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية، ومبلغ تسهيلات الخسائر الضريبية المُطالب به، ومبلغ الخسائر الضريبية المنقولة، والأرصدة الضريبية المُتاحة المُطالب بها بموجب القانون، وضريبة الشركات المُستحقة الدفع عن الفترة الضريبية.

ودعت الخاضعين لضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلى الأدلة والإرشادات والتوضيحات العامة الصادرة عن الهيئة لضمان الامتثال الدقيق وفي المواعيد المحددة.