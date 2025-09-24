الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الإمارات ضمن أكبر مراكز الربط الجوي بالعالم

«دبي الدولي» يتصدر مطارات الشرق الأوسط وأفريقيا في الربط الجوي (أرشيفية)
25 سبتمبر 2025 01:28

رشا طبيلة (أبوظبي)

حققت الإمارات مكانة متقدمة في قائمة الدول المتصدرة كمراكز للربط الجوي العالمي، من خلال تحقيق مطار دبي الدولي المرتبة الـ 15 عالمياً والأولى إقليمياً بالربط الجوي، في وقت حقق فيه مطار زايد الدولي المرتبة السادسة ومطار الشارقة الدولي المرتبة العاشرة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، لتكون الإمارات الدولة الوحيدة التي حجزت مكانة دولية في الربط الجوي من خلال 3 مطارات دولية، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.
وأشارت البيانات إلى أن مطار دبي الدولي قفز من المرتبة الـ 16 عالمياً كمركز للربط الجوي العام الماضي، إلى المرتبة 15 العام الجاري، حيث تستحوذ طيران الإمارات على حصة 38% من إجمالي الرحلات عبر المطار، وتسير إلى 280 وجهة عالمية. أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فتصدر مطار دبي الدولي القائمة، فيما حقق مطار زايد الدولي المرتبة السادسة إقليمياً حيث تستحوذ الاتحاد للطيران على حصة 57% من إجمالي الرحلات عبر المطار، وحقق مطار الشارقة الدولي المرتبة العاشرة إقليمياً حيث تستحوذ شركة العربية للطيران على 75% من إجمالي الرحلات عبر المطار.
وتتصدر الإمارات منذ بداية العام دول منطقة الشرق الأوسط بالسعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران شهرياً، وبشكل مستدام، لتسجل في سبتمبر 2025 نحو 7.5 مليون مقعد مقارنة مع 7.1 مليون مقعد في سبتمبر من العام الماضي بنمو 5.5، % وتسجل منطقة الشرق الأوسط إجمالي 37 مليون مقعد بالسعة المقعدية لشهر سبتمبر 2025، بنمو 5.9 % مقارنة بشهر سبتمبر العام الماضي، وبذلك تبلغ حصة الإمارات من إجمالي السعة المقعدية في المنطقة 20.3%.
وأشارت المؤسسة، في بياناتها، إلى أن مطار زايد الدولي يحقق المرتبة الخامسة إقليمياً بإجمالي السعة المقعدية في سبتمبر بواقع 1.48 مليون مقعد مقارنة مع 1.44 مليون مقعد في سبتمبر الماضي بنمو 3.1%.

أداء قوي
سجل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت حركة المسافرين والشحن الجوي والحركة الجوية مؤشرات إيجابية تؤكد قوة القطاع واستمرارية نموه، وأظهرت نتائج مؤشرات أداء قطاع الطيران المدني في الدولة خلال النصف الأول من عام 2025، نمواً كبيراً، إذ استقبلت مطارات الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 75.4 مليون مسافر، مقابل 71.7 مليون مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 5%.

