29 مليار درهم رصيد «المركزي» من الذهب بزيادة 26 % خلال 7 أشهر

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، أن رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب ارتفع بنسبة 26.17 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إلى 28.997 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي من 22.981 مليار درهم بنهاية ديسمبر2024، بزيادة قدرها 6.01 مليار درهم.

وكشفت البيانات عن ارتفاع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 0.39% أو ما يعادل 0.114 مليار درهم مقارنة مع 28.88 مليار درهم بنهاية يونيو 2025، مشيرة إلى أن رصيد المركزي من الذهب شهد نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية، حيث كان لا يتعدى 11.913 مليار درهم في نهاية 2021، ثم وصل إلى 16.045 مليار درهم في نهاية عام 2022، وصولاً إلى 18.147 مليار درهم في نهاية عام 2023، قبل أن يصل إلى 22.981 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وأكدت بيانات المصرف المركزي عن شهر يوليو الماضي نمو أصول بنوك أبوظبي بنسبة 17.2% على أساس سنوي لتصل إلى 2.447 تريليون درهم مقابل 2.089 تريليون درهم في يوليو 2024 بزيادة تعادل 358 مليار درهم، ولتحقق أصول بنوك أبوظبي نمواً بنسبة 12.8% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي تعادل 278.4 مليار درهم حيث بلغت 2.169 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب الإمارة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي نحو 1.114 تريليون درهم في يوليو الماضي مقابل 986.9 مليار درهم في يوليو 2024 بزيادة تعادل 128 مليار درهم وبنسبة نمو 13% على أساس سنوي.

كما نمت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي بمقدار 8.5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2024 حتى يوليو 2025 وبمقدار 87.4 مليار درهم حيث بلغت 1.026 تريليون درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الائتمان الذي قدمته بنوك أبوظبي للقطاع الخاص بنسبة 7.4% على أساس سنوي، وبنسبة 6.1% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي ليصل إلى 642.2 مليار درهم في يوليو 2025، مقابل 605.4 مليار درهم في يوليو 2024 ونحو 605.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي زادت بنحو 79.3 مليار درهم وبنسبة 22.4% على أساس سنوي لتبلغ 433.9 مليار درهم في يوليو الماضي مقابل 354.6 مليار درهم في يوليو 2024، وبنسبة نمو 13.1% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث سجلت 383.6 مليار درهم في ديسمبر 2024.



ودائع البنوك

أشارت بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 10.6% على أساس سنوي، وبمقدار134.1 مليار درهم لتتجاوز 1.396 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي مقارنة مع 1.262 تريليون في يوليو 2024، فيما نمت ودائع بنوك أبوظبي بنسبة 7.2% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وبمقدار 93.6 مليار درهم، حيث كانت قد سجلت 1.302 تريليون درهم نهاية العام الماضي.