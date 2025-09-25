الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.8% في 2025

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.8% في 2025
25 سبتمبر 2025 08:00

 أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% لعام 2025 و2.0% لعام 2026، محذرا من أن آفاق النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة هي "الأضعف منذ عقود".

وفي تقريره السنوي، أرجع الصندوق هذا التباطؤ إلى بيئة اقتصادية مثقلة بحالة عدم اليقين، نتيجة لتصاعد التوترات التجارية، والتحولات التكنولوجية السريعة، والتغيرات المناخية، وتداعيات الصراعات الجيوسياسية.
وشدد الصندوق على أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدول الأعضاء هو تحقيق النمو، مؤكدا أن الحل يبدأ من الداخل عبر سياسات اقتصادية فعالة، تشمل زيادة التنافسية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبسيط الأنظمة الضريبية، وتحسين البنية الرقمية والتنظيمية.

المصدر: وام
صندوق النقد الدولي
النمو العالمي
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©