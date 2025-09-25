الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

سيول وواشنطن تبحثان تفاصيل استثمارات بقيمة 350 مليار دولار

سيول وواشنطن تبحثان تفاصيل استثمارات بقيمة 350 مليار دولار
25 سبتمبر 2025 08:09

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات في نيويورك لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري إطاري، يشمل تعهد سيول باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.

ووفقاً لوزارة المالية الكورية، بحث وزير المالية كو يون-تشيول، مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، تفاصيل الاستثمارات الضخمة ومقترحاً لإنشاء آلية لتبادل العملات بين البلدين كإجراء وقائي لاستقرار سوق الصرف الأجنبي.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية أن هذه المحادثات الوزارية، التي عُقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاءت عقب اجتماع بين رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ ووزير الخزانة الأميركي.

ونقل المكتب الرئاسي عن الرئيس لي توقعه تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية بما يخدم مصالح البلدين، فيما أكدت وزارة المالية أن المفاوضات لا تزال مستمرة.

المصدر: وام
واشنطن
سيول
