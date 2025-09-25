الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يستقر وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية

الذهب يستقر وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية
25 سبتمبر 2025 08:13

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية رئيسية للحصول على مزيد من المؤشرات حول المسار الذي يمكن أن يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وتراجع الدولار قليلاً مما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولار للأوقية بحلول الساعة 0202 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3765.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 43.83 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1470.66 دولار. وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1210.96 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
