الدولار يحافظ على قوته في ظل تأرجح رهانات خفض الفائدة

استقر الدولار اليوم الخميس واحتفظ بالمكاسب التي حققها الليلة الماضية، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بالتأني في خطواته في دورة التيسير النقدي.

ويراهن متعاملون على تيسير بواقع 43 نقطة أساس خلال الاجتماعين المتبقيين للسياسة النقدية الأميركية هذا العام على الرغم من أن تعليقات مسؤولين من بينهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول تشير إلى أن الكثير سيعتمد على بيانات التضخم والوظائف المرتقبة.



ووصل اليورو في أحدث التداولات إلى 1.17425 دولار مستقراً في ساعات التداول الآسيوية المبكرة بعد انخفاضه 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة. ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني عند 1.3451 دولار بعد أن تراجع أيضاً 0.6 بالمئة أمس الأربعاء.



ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، إلى 97.813 ليحوم قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب لهذا الشهر.



