اقتصاد

جناح قطر في "إكسبو أوساكا".. رحلة غنية بالتراث والابتكار

جناح قطر في "إكسبو أوساكا".. رحلة غنية بالتراث والابتكار
25 سبتمبر 2025 16:47

يقدّم جناح دولة قطر في معرض "إكسبو 2025 أوساكا" تجربة استثنائية، تنقل الزوار في رحلة متكاملة، تستعرض محطات قطر التاريخية والثقافية، وصولاً إلى الإنجازات التنموية التي حققتها في مختلف المجالات.
ويجمع الجناح بين الأصالة والحداثة، حيث يسلّط الضوء على التراث الغني لدولة قطر من خلال عروض تفاعلية تستحضر جوانب الحياة القطرية التقليدية، إلى جانب إبراز الإنجازات الوطنية الحديثة في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.
كما يوفّر الجناح للزوار تجربة بصرية وسمعية مميزة تعكس الهوية الوطنية القطرية في صورة معاصرة ومبتكرة.
ويتضمن الجناح مساحة مخصّصة للعلاقات الثنائية تتيح استعراض إنجازات قطر وشراكاتها العالمية، إلى جانب أكثر من 20 فعالية متنوعة امتدت على مدى أكثر من 100 يوم، شملت عروضا ثقافية وفنية وورش عمل تفاعلية، ويكتمل ذلك بتصميم معماري مستوحى من المراكب الخشبية القطرية والنجارة اليابانية، ما يجعل التجربة قريبة من الزوار اليابانيين ومؤثرة فيهم، فضلاً عن عرض معماري متميز يدمج بين الطابع القطري الأصيل وروح الحداثة، ما يمنح الزوار اليابانيين والدوليين تجربة فريدة تثري معرفتهم بالثقافة القطرية.
وحظي جناح قطر منذ انطلاق المعرض بإقبال واسع، حيث استقبل حتى الآن أكثر من مليون ونصف المليون زائر، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به على المستوى الدولي ويؤكد مكانته كوجهة بارزة داخل "إكسبو أوساكا 2025".

 

 

المصدر: وام
التراث
قطر
أوساكا
