الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال

«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
25 سبتمبر 2025 15:00


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «XRG» عن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 11.7% في المرحلة الأولى (وحدات التسييل الأولى والثانية والثالثة) من مشروع «ريو غراندي» لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في مدينة براونزفيل في ولاية تكساس الأميركية.
ويمثّل هذا الاستثمار مشروعاً استراتيجياً مشتركاً بين «XRG» وشركة «غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» (جي آي بي)، التابعة لـ«بلاك روك».
ويُعد مشروع «ريو غراندي» أحد أكثر مشروعات البُنية التحتية طموحاً لتصدير الغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة، بطاقة تسييل محتملة تصل إلى 48 مليون طن سنوياً، قيد الإنشاء أو التطوير حالياً.
وتستمر أعمال إنشاء وحدات التسييل الأولى والثانية والثالثة بالتقدم بشكلٍ سلس، في حين تم اتخاذ «قرار الاستثمار النهائي» في وحدة التسييل الرابعة في أوائل سبتمبر الجاري.
وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «XRG»: مع توقّع نمو الطلب على الغاز الطبيعي المُسال بنسبة تصل إلى 60% بحلول عام 2050، يدعم الاستثمار في مشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المُسال تنفيذ استراتيجية «XRG» الهادفة لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال الغاز والغاز الطبيعي المُسال، للمساهمة في تلبية التزايد المستمر في الطلب على الطاقة لدعم نمو القطاعات الاقتصادية والصناعية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: تسعى مشروعات «XRG» إلى خلق قيمة مشتركة لجميع الأطراف المعنية، من خلال محفظة أعمال دولية متكاملة ومتنوّعة جغرافياً في مجال الغاز، تمتد عبر مناطق بحر قزوين وإفريقيا والأميركتين، بما يؤكد تركيز الشركة على تبني نهج استثماري منضبط وفعّال على المدى البعيد.
وتُعد هذه الصفقة، التي أُعلن عنها في مايو 2024، أول استثمار لـ«XRG» في قطاع الغاز في الولايات المتحدة، حيث تتماشى مع خطط الشركة لتنفيذ استثمارات طويلة الأمد في السوق الأميركية.
ومن المخطط أن يوظّف المشروع أكثر من 5000 عامل في مجالات الإنشاءات والتخصصات الفنية، خلال فترة ذروة العمل، ومن المتوقع أن يُوفّر ما بين 350 و400 وظيفة تشغيلية طويلة الأمد عند بدء تشغيله.
جدير بالذكر أن الصفقة تمت من خلال أداة استثمارية تابعة لشركة «جي آي بي»، حيث استحوذت «XRG» على جزء من حصتها القائمة في المشروع.
كما وقّعت «أدنوك»، الشركة المالكة لـ«XRG»، اتفاقية تمتد لـ20 عاماً لتوريد كمية تصل إلى 1.9 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم إنتاجه من وحدة التسييل الرابعة ضمن مشروع «ريو غراندي».

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يزور مدينة الظنة ويطلع على مشاريع «أدنوك» الاستراتيجية
ائتلاف «XRG» يسحب العرض الإرشادي غير الملزم للاستحواذ على «سانتوس»
أدنوك
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©