«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»



سنغافورة (الاتحاد)

وقّعت مجموعة سند، ، اتفاقية استراتيجية لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة إلى شركة «طيران آسيا إكس» التي تُعد واحدة من كبرى شركات الطيران الآسيوية المختصة في الرحلات المتوسطة وطويلة المسافة.

وبموجب الشراكة، التي تم توقيعها خلال فعاليات معرض آسيا والمحيط الهادئ لصيانة الطائرات «MRO Asia-Pacific" الذي عُقد في سنغافورة، ستقدم «سند» خدماتها الشاملة في الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات «رولز رويس» من طراز «ترنت 700»، مما يرسّخ حضورها في أسواق آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نمواً متسارعاً.

وتشكّل اتفاقية «سند» مع «طيران آسيا إكس» محطة مهمة في استراتيجيتها للنمو العالمي بانضمام شركة طيران رائدة في المنطقة إلى محفظة عملائها، وتعزيز دورها كشريك موثوق لأبرز شركات الطيران في العالم.

وستقدم «سند»، لشركة الرائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، استناداً إلى مكانتها على مستوى العالم وكونها المركز المستقل الوحيد لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات «ترنت 700» من «رولز رويس»، خبراتها المتميزة في هذا المجال من خلال شراكتها مع «طيران آسيا إكس»، علماً بأن «سند» تُنفذ صيانة ما يزيد على 25% من محركات «ترنت 700» حول العالم، وأنجزت أكثر من 250 عملية صيانة في مرافقها المتطورة في أبوظبي.

وستعمل «سند»، بفضل كفاءتها العالية وقدراتها الرائدة على مستوى العالم، على تمكين «طيران آسيا إكس» من تحقيق أعلى مستويات الأداء لأسطولها، وتحسين اعتماديته وزيادة كفاءته التشغيلية وخفض تكاليف الصيانة والإصلاح.

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»: تؤكد الشراكة الجديدة مع «طيران آسيا أكس» على مكانة «سند» الرائدة كمزوّد وحيد ومستقل لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات «ترنت 700» في العالم، كما ترسّخ دورها الريادي المتميز ضمن كبريات الشركات العالمية في هذا المجال، وبفضل سجل المجموعة الحافل من خلال توفير خدماتها لما يزيد على 25% من محركات «ترنت 700» حول العالم، فإن «سند» تقدم لشركائها خبرةً استثنائية ودرجة عالية من الموثوقية.

وأضاف أنه من خلال التعاون مع واحدة من أبرز شركات الطيران الآسيوية لا يسهم هذا في توسيع نطاق حضور «سند» عبر هذه السوق المتنامية فحسب، وإنما يدعم كذلك التزامها الراسخ بتقديم حلول عالمية المستوى في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات، ما يعزز من مستويات الكفاءة والسلامة والأداء لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم.

من جهته، قال بنيامين إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «طيران آسيا إكس» بي إتش دي: ترتكز رؤية «طيران آسيا إكس» على إتاحة السفر الجوي ميسور التكلفة وتوفير رحلات موثوقة لملايين المسافرين داخل آسيا وخارجها.

وأكد أن التحقق من سلامة وكفاءة وموثوقية أسطول «طيران آسيا إكس» يشكل عاملاً جوهرياً في نجاحها، لذلك، تتيح الشراكة مع «سند» لشركته الاستفادة من خبرات عالمية في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة محركات «ترنت 700»، مما يسهم في تعزيز أداء أسطول «طيران آسيا إكس»، وتحسين كفاءة التكلفة.

جدير بالذكر أن مجموعة «سند»، بفضل خبرتها التي تزيد على 38 عاماً في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات، فإنها تقدم خدماتها اليوم لأكثر من 40 شركة طيران و10 شركاء استراتيجيين حول العالم ضمن محفظة متنوعة من المحركات المتطورة.