الإمارات تفتتح جناحها "ضيف شرف" المعرض العالمي للتجارة الرقمية بالصين

افتتح وفد إماراتي-صيني مشترك، يضم معالي حسين إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وشنغ تشيو بينغ نائب وزير التجارة الصيني، وتشو شيانغ جون مدير عام دائرة التجارة في مقاطعة تشجيانغ، جناح دولة الإمارات ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المعرض العالمي للتجارة الرقمية، الذي تستضيفه مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي تناول مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، مسلطاً الضوء على إنجازاتها الرائدة في مختلف المجالات، ومؤكداً أن الدولة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، مدفوعة برؤية قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها، كما استعرض الفيلم ملامح من ماضي الإمارات وتراثها الغني، وحاضرها المتطور، ومستقبلها الزاهر.

وألقى معالي حسين الحمادي كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن مشاركة دولة الإمارات في المعرض تنسجم مع رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات الرقمية، وحرصها على توسيع مجالات التعاون مع جمهورية الصين الشعبية والدول الأخرى.

وأشار معاليه إلى أن جناح دولة الإمارات يضم هذا العام 10 عارضين من مؤسسات وهيئات وشركات وطنية رائدة، يقدمون أحدث الحلول والخدمات في مجالات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والتقنيات المبتكرة.

وأعلن أن الوفد الإماراتي المشارك في فعاليات المعرض يضم نحو 80 مشاركاً يمثلون مختلف القطاعات الحيوية، في تجسيد واضح لالتزام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية في مجال الاقتصاد الرقمي.

وأعرب معالي السفير عن ثقته بأن المشاركة الإماراتية في المعرض ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية المشتركة، ويتيح فرصاً واعدة للاستثمار وتبادل الخبرات.وبعد فقرات الافتتاح قام الوفدان الإماراتي والصيني بتفقد منصات الجناح الإماراتي حيث قام العارضون بتقديم شرح تفصيلي عن خدماتهم ومنتجاتهم التي وجدت إقبالا كبيرا من الزائرين للمعرض.