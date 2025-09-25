الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«ناسداك دبي» ترحب بإدراج صكوك بقيمة 450 مليون دولار من شركة «أرادَ»

25 سبتمبر 2025 21:17

 
دبي (الاتحاد)
رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 450 مليون دولار من شركة «أرادَ للتطوير العقاري، وتم إصدار هذه الصكوك ضمن برنامج صكوك «أرادَ 2 المحدودة» البالغة قيمته مليار دولار، وتُستحقّ في عام 2030.
وشهد الإصدار طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوز الاكتتاب قيمة الطرح بما يزيد على أربعة أضعاف، مع تسجيل طلبات اكتتاب فاقت قيمتها 2 مليار دولار، وتم تسعير الطرح بمعدل عائد استثمار بلغ 7.150%. 
ويُرسّخ هذا الإدراج سجل «أرادَ» في أسواق المال وأدوات الدين، حيث ترتفع القيمة الإجمالية لإصداراتها من الصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 1.5 مليار دولار موزعة على ثلاثة إصدارات. 
واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في «أرادَ»، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي. 
وقال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في أرادَ: يعكس إدراجنا الثالث في ناسداك دبي تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في أرادَ، ومنذ إصدارنا الأخير، فقد توسعنا في سوقين جديدين وواصلنا تحقيق نتائج قياسية في عمليات الإطلاق والمبيعات والتسليم. 
وأضاف أن هذا الأداء عزّز الطلب العالمي الكبير على برنامج الصكوك الخاص بنا، كما أنه يرسّخ مكانتنا باعتبارنا أحد أسرع المطورين الرئيسيين نمواً على مستوى المنطقة.
بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إن إدراج الصكوك الجديد لشركة أرادَ للتطوير العقاري يعكس عمق وتنوّع بورصة ناسداك دبي، ويُؤكد الإقبال الواسع الثقة التي يوليها المستثمرون للجهة المُصدِرة، كما يُعزّز هذا الإدراج الفرص المتاحة لقاعدة المستثمرين العالمية، وأمد مواصلة الالتزام بربط الجهات المُصدرة برؤوس الأموال العالمية، ودعم مسيرة النمو التي تقودها الشركات الإماراتية الرائدة، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتمويل الإسلامي. 
ويدعم هذا الإدراج خطط التوسع الاستراتيجية لشركة «أرادَ»، بحيث ستغتنم الشركة فرص النمو الواعدة المتاحة في أسواق دولة الإمارات وخارجها، وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك في ناسداك دبي إلى 100.6 مليار دولار، بينما تتخطى القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة 141.6 مليار دولار.

 

