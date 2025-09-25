الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مكتوم بن محمد يبحث مع نائب رئيس الوزراء الدائم لفيتنام سبل تعزيز التعاون

مكتوم بن محمد ونجوين هوا بينه خلال اللقاء (من المصدر)
26 سبتمبر 2025 01:20

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد بن زايد: أبوظبي نموذج عالمي للابتكار
طلاب مواطنون يرسمون مستقبلهم الوظيفي من على مقاعد الدراسة

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معالي نجوين هوا بينه، نائب رئيس الوزراء الدائم في جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.
تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من تطور إيجابي لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي، في ضوء اتفاقية الشراكة الشاملة الموقّعة بين الجانبين في عام 2024، وما يمكن التوسع فيه من أوجه تعاون ضمن مختلف المجالات الحيوية التي تخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للبلدين الصديقين.
وأعرب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن حرص الإمارات على توفير كافة المقومات التي من شأنها دعم آفاق الشراكة الشاملة مع فيتنام، في إطار توافق الرؤى حول أثر ذلك في دعم الطموحات التنموية في البلدين، عبر تفعيل مزيد من التعاون البنّاء في مجالات حيوية رئيسية. وتطرّق اللقاء إلى أهمية تشجيع الاستثمارات بين الجانبين.
حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 7.02 مليار دولار، مسجلةً نمواً نسبته 16.9% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، وبزيادة فصلية قدرها 6.4%.

مكتوم بن محمد
دبي
مكتوم بن محمد بن راشد
الإمارات
فيتنام
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©