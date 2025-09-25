الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

414.2 مليون درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال أغسطس

26 سبتمبر 2025 01:20

عجمان (الاتحاد)

كشفت الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، عن إنجاز 155 معاملة تقييم عقاري خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة إجمالية تجاوزت 414.2 مليون درهم.
وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية، حيث نالت العقارات السكنية الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 168 مليون درهم متقدمة على العقارات التجارية التي بلغت قيمتها الإجمالية 158.7 مليون درهم.
وأوضح المهيري أن تقرير شهر أغسطس تضمن معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين والتي بلغ عددها 107 معاملات وتجاوزت قيمتها الإجمالية 177.85 مليون درهم.

التقييم العقاري
عجمان
الإمارات
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
