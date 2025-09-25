«المالية»: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لسبتمبر يحقق 5.1 مليار درهم عطاءات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح «مزاد صكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم ، لشهر سبتمبر بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025.

وشهد المزاد طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقة في أغسطس 2028 ومايو2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 5.1 مليار درهم، ما يعادل نحو 4.6 ضعف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة قطاع التمويل الإسلامي ومتانة الاقتصاد الوطني.

ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق 3.64% للشريحة المستحقة في أغسطس 2028 و3.72% للشريحة المستحقة في مايو 2030، وذلك بفارق ضئيل وصل إلى 5 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة للشريحتين.