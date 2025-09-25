«إمستيل» تطلق برنامج الحديد المستدام «تروجرين»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



أطلقت مجموعة إمستيل، أمس برنامج الحديد المستدام TrueGreen، ليشكّل هوية استراتيجية جديدة تعكس التزام المجموعة بالاستدامة، وتوحّد جهودها الممتدة على مدى عقود في مجال إزالة الكربون، والتي أثمرت عن انبعاثات تقل بنسبة 45 % عن معدل الانبعاثات على مستوى العالم.

وتؤسّس هذه المبادرة لمعايير متقدمة للشفافية والمساءلة في صناعة الحديد المستدام، وتأتي عقب سلسلة من إنجازات مجموعة «إمستيل» مثل تميّزها باعتبارها أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على شهادة ResponsibleSteel، وأول جهة على مستوى العالم تطلق مشروعاً تجريبياً لاستخدام السخانات الكهربائية في صناعة الحديد.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل» إن برنامج الحديد المستدام «تروجرين» يشكّل إطاراً متكاملاً يتيح من خلاله للمطورين والمقاولين والممولين الاستفادة من حلول استدامة معتمدة دولياً، ويسهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وتعزيز فرص المنافسة في المناقصات الموجهة لمعايير الاستدامة، فضلاً عن ضمان الامتثال للتشريعات العالمية، وفي مقدمتها آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون CBAM.

وأوضح لـ«الاتحاد» أنه بمقتضى «تروجرين» سيتم تزويد (جميع) منتجات الحديد بشهادة بيئية مُوثَّقة من جهات مستقلة، ومدعومة بأنظمة رقمية متقدمة لرصد الانبعاثات بدقة الخاصة بكل منتج، وضمان تحديد البصمة الكربونية لكل دفعة إنتاج، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، لافتاً إلى أنه في السابق كان يتم تحديد إذا ما كان إنتاج الشركة (ككل) حديد مستدام فقط من دوت تحديد الانبعاثات الخاصة بكل منتج.

وأضاف الرميثي، أن برنامج الحديد المستدام «TrueGreen» يمثل نقلة نوعية حيث سيتيح لشركاء «إمستيل» البيانات والأدوات التي تمكنهم من تعزيز قدراتهم التنافسية ودعم جهودهم الرامية للانتقال نحو الاقتصاد منخفض الكربون.

وأشار إلى أن البرنامج يتماشى بصورة وثيقة مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050، كما يدعم مبادرة المساهمات الوطنية المحددة 3.0، التي تستهدف خفض انبعاثات قطاع الإنشاءات بنسبة 79% بحلول عام 2035، مؤكداً أنه بفضل معدل كثافة انبعاثات لا يتجاوز 0.67 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الحديد، وهو مستوى أدنى بكثير من المتوسطات العالمية، تسهم «إمستيل» في ترسيخ موقع دولة الإمارات بين أبرز رواد العالم في مجال إزالة الكربون الصناعي.

وذكر الرميثي، أنه من خلال برنامج الحديد المستدام، تواصل «إمستيل» توسيع نطاق تأثيرها عبر شراكات استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، ونخبة من هيئات الاعتماد الدولية، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل البناء منخفض الكربون.

وقال إن «إمستيل» حصلت على لقب الشركة الرائدة في استدامة الصلب، كما تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل خمس شركات عالمية من حيث إزالة الكربون في صناعة الحديد وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، كما اختيرت كرئيس مشارك للتحالف من أجل إزالة الكربون بقيادة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

وعن المردود الاقتصادي لإنتاج الحديد المستدام، أفاد الرميثي، بأن الهدف الأساسي والأسمى من إنتاج الحديد المستدام هو الحفاظ على البيئة وحماية الأجيال القادمة، وفيما يخصّ ارتفاع التكلفة نسبياً في حالة استخدام الهيدروجين في الإنتاج، فيمكن تعويض ذلك عبر إنتاج نوعيات من الحديد بمواصفات خاصة، تتيح تقليل كمية الحديد المستخدم بنسبة 18% ما يعني تالياً توفير بنسبة تراوح بين 15% و20% من تكلفة الإنتاج إذا ما تم احتساب الوفر المحقق في تكلفة النقل وغير ذلك، مختتماً بالتأكيد على أن إنتاج الحديد المستدام يكتسب أهمية خاصة في ظل زيادة الإقبال على الإنتاج من الدول التي تصدر لها «إمستيل» خاصة في أوروبا وشرق آسيا.