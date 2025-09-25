وكيل دائرة الثقافة والسياحة لـ«الاتحاد»: 6 ملايين نزيل فندقي متوقع في أبوظبي خلال 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقّع سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن تستقبل أبوظبي أكثر من 6 ملايين نزيل فندقي العام الحالي، مع تسجيل أكثر من 60 مليار درهم في مساهمة السياحة بالناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأكد الحوسني في لقاء مع «الاتحاد» على هامش إطلاق شراكة استراتيجية بين كل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«الاتحاد للطيران»، والدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليج»، أمس الأول، أن الفعاليات بتنوعها تُعد جزءاً رئيسياً من منظومة السياحة ومساهمتها بالاقتصاد، ولها دور في تحقيق المستهدفات السياحية.

وأشار الحوسني، إلى أن مثل هذه الشراكات تُعد نموذجاً لتكامل وتضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات للترويج والتسويق السياحي لأبوظبي وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي، حيث تُعد الإمارة وجهة للفعاليات الرياضية الدولية الكبرى.

وأضاف: نطمح للاستمرار في تسجيل نمو في القطاع من خلال استضافة بطولات عالمية واستقبال المشجعين الرياضيين إلى أبوظبي، فالهدف ربط الدول والمجتمعات والثقافات من خلال الرياضة.

وشدّد على مساهمة الفعاليات الرياضية في دعم نمو قطاع السياحة والضيافة وتحقيق مستهدفات القطاع، حيث إنه من المستهدف ضمن الاستراتيجية السياحية لأبوظبي 2030 مضاعفة عدد زوار أبوظبي بين 2023 و2030، ورفع مساهمة السياحة باقتصاد أبوظبي لتصل إلى 90 مليار درهم بحلول 2030.

وبحسب البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، فإن فنادق الإمارة استقبلت نحو 3 ملايين نزيل بالنصف الأول، مقارنة مع 2.88 مليون نزيل في نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت الإيرادات الفندقية لفنادق أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 20% لتسجل 4.32 مليار درهم، مقارنة مع 3.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، في وقت حققت المنشآت الفندقية متوسط إشغال 80% في 6 أشهر.

وبلغت مساهمة السياحة بالناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 55 مليار درهم خلال عام 2024، وتشير تقديرات الدائرة إلى ارتفاع إجمالي إيرادات فنادق الإمارة 13% العام الجاري، لتصل إلى 8.6 مليار درهم، مقارنة مع 7.6 مليار درهم عام 2024.

يُذكَر أنَّ استراتيجية أبوظبي السياحية 2030 تهدف إلى استقطاب 39.3 مليون زائر سنوياً، وتوفير 178 ألف وظيفة جديدة في القطاع، وزيادة السعة الفندقية إلى 50 ألف غرفة، إلى جانب رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 90 مليار درهم بحلول 2030.