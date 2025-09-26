النفط يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية في 3 أشهر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتجه للصعود بأعلى معدل منذ أوائل يونيو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 69.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 65.21 دولار للبرميل.

وقفزت عقود الخامين القياسيين بأكثر من أربعة بالمئة هذا الأسبوع، في أكبر زيادة منذ الأسبوع المنتهي في 13 يونيو.



وقد تؤدي البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع إلى جعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أكثر حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة. وكان البنك المركزي الأميركي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي في أول خفض منذ ديسمبر، وألمح إلى المزيد من التخفيضات في المستقبل.



