جناح الإمارات في "إكسبو أوساكا" يتخطى حاجز الـ 4 ملايين زائر

تجاوز عدد زوّار جناح دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا - كانساي" حاجز الأربعة ملايين زائر، ما يجعله واحداً من أكثر الأجنحة الوطنية زيارةً وإقبالاً في المعرض. جاء هذا الإنجاز بعد أيام قليلة من احتفاء جناح دولة الإمارات بـ "يوم دولة الإمارات" في إكسبو 2025 أوساكا، ضمن برنامج رسمي حافل شمل عروضاً ثقافية ومشاركة رفيعة المستوى بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على رأس وفد رفيع من كبار المسؤولين من دولة الإمارات واليابان، إلى جانب قيادات إكسبو، والمفوّضين العامين.

وعكس هذا اليوم رسالة مسيرة الابتكار والتقدّم في دولة الإمارات التي تنطلق من جذورها الثقافية الأصيلة، وتتكامل مع شراكاتها الدولية الراسخة، وعلى رأسها العلاقة التاريخية مع اليابان، بما يعكس التزام الدولة بالمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل مزدهر، وانسجاما مع روح شعار إكسبو "تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا".واحتفاءً بتجاوز عدد الزوّار حاجز الأربعة ملايين، نظّم جناح دولة الإمارات فعالية مميزة شارك خلالها الزوّار في تلوين لوحة ضخمة على واجهة الجناح، كُشف من خلالها تدريجياً عن الرقم 4.000.000.

وتحوّلت اللوحة بعد اكتمالها، إلى إبداع فني جماعي يرمز إلى الترابط والاحتفاء المشترك، يحمل في تفاصيله بصمات آلاف الزوّار الذين أسهموا معاً في تحقيق هذا الإنجاز.وقال شهاب الفهيم، سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان والمفوض العام لجناح الدولة في "إكسبو 2025 أوساكا"، بهذه المناسبة، إن بلوغ عدد زوّار جناح دولة الإمارات أربعة ملايين زائر يجسد عمق الأثر الذي يتركه هذا الجناح، والذي تحوّل إلى مساحة جامعة لكل من خاض تجربته، وتعرّف إلى كرم الضيافة الامارتية، وتفاعل مع سفرائنا الشباب، واختار أن يكون جزءاً من قصة الإمارات التي نرويها للعالم. ويقدّم جناح الدولة، منذ افتتاحه في أبريل 2025 تحت شعار "من الأرض إلى الأثير"، تجربة متعددة الحواس، تصحب الزوّار في رحلة تفاعلية تروي قصة الدولة عبر خمس مناطق موضوعية رئيسية.

وتسلّط كل منطقة الضوء على جانب مختلف من إنجازات الدولة في مجالات متعددة، بدءاً من استكشاف الفضاء والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، مروراً بالاستدامة والريادة البيئية، ووصولاً إلى التراث الثقافي العريق، لتشكّل معاً تجربة متكاملة تلامس الزوّار من مختلف الأعمار والخلفيات، وتعكس تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتعاوناً مع العالم.

وقد حظي جناح الدولة، الذي صمّمته "مجموعة من الأرض إلى الأثير للتصميم"، وهي ائتلاف يضم شركاء من دولة الإمارات واليابان ودول أخرى حول العالم، بإشادات واسعة لما يتسم به من رؤية معمارية مبتكرة وسرد قصصي مُلهم. ويستوحي الجناح تصميمه من شجرة النخيل، حيث يضم 90 عموداً جرى تصميمها باستخدام أكثر من مليوني قطعة من جريد النخيل، في تجسيد فني راقٍ لمفاهيم إعادة استخدام المواد الطبيعية والتعاون العابر للثقافات.

ومع استمرار فعاليات "إكسبو 2025 أوساكا" حتى 13 أكتوبر المقبل، يواصل جناح دولة الإمارات تألّقه كأحد أبرز الأجنحة الوطنية استقطاباً للزوار في المعرض.