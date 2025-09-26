«الإمارات للفرانشايز» تؤكد دور الامتياز التجاري في تعزيز نمو قطاع الأغذية



أبوظبي (الاتحاد)

شاركت رابطة الإمارات للفرانشايز التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في منتدى مستقبل الغذاء بنسخته السابعة، كشريك «تمكين الامتياز».

وشهد المنتدى، الذي انعقد يومي 23 و24 سبتمبر في دبي، برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، وتنظيم مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، حضوراً واسعاً من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء في مختلف أنشطة سلسلة القيمة الغذائية العالمية، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير أنظمة غذائية أكثر مرونة واستدامة، إلى جانب استكشاف دور الامتياز التجاري في دعم الابتكار والاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات.

وعقدت الرابطة لقاءات مع عدد من الشركات المحلية والإقليمية المشاركة، قدّمت خلالها شرحاً حول أهدافها ورسالتها. ولاقت الرابطة اهتماماً كبيراً من المستثمرين ورواد الأعمال بالانضمام إلى منظومة الامتياز التجاري، إلى جانب استكشاف فرص المشاركة في الفعاليات والمعارض المستقبلية التي تنظمها.

وقالت نور التميمي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز خلالها كلمتها في المنتدى: إن قطاع الأغذية والمشروبات يشكّل محوراً رئيساً في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن نظام الامتياز التجاري يتجاوز مجرد تكرار نماذج الأعمال، ليكون أداة فاعلة لتسريع الابتكار، وترسيخ التميز التشغيلي، وضمان تقديم تجربة عالية الجودة ومتسقة للمستهلكين محلياً وعالمياً.

وأضافت: نفخر في رابطة الإمارات للفرانشايز بأن دولة الإمارات أصبحت تقود مستقبل قطاع الفرانشايز العالمي برؤية فريدة تنطلق من أبوظبي، لترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للامتياز التجاري، عبر تمكين العلامات الوطنية من التوسع في الأسواق الدولية، وتعزيز قدرتها على المنافسة، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة للدخول إلى عالم الامتياز. فالرابطة تمثل منصة محورية تجمع بين المستثمرين والعلامات التجارية، وتوفر البيئة المناسبة لنقل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تنمية القطاع، وترسيخ دوره كرافد أساسي للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

واختتمت التميمي بالتأكيد على أن التعاون والتوسع والاستدامة ستشكل الأساس لمستقبل قطاع الأغذية والمشروبات، داعية مجتمع الأعمال إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الرابطة لتعزيز التنافسية وترسيخ الحضور العالمي للعلامات التجارية الإماراتية.