«أدنيك» تحصد 4 جوائز ضمن «الاستدامة في الخليج 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت مجموعة أدنيك، إحدى شركات «مدن»، أربع جوائز متميزة خلال حفل جوائز الاستدامة في الخليج 2025، حيث نالت الجائزة الذهبية لأفضل استخدام للطاقة المتجددة، والجائزة الذهبية لأفضل منتج مستدام، والجائزة البرونزية لأفضل نموذج للاقتصاد الدائري؛ إضافة إلى جائزة المساهمة الاستثنائية في تحقيق الاستدامة، والتي فاز بها أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز أدنيك أبوظبي.

ويجسد هذا الإنجاز التقدم الكبير الذي تحققه المجموعة في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية وتبني الابتكار الدائري عبر مرافقها وفعالياتها وخدماتها، في إطار التزامها الاستراتيجي بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: يتوج فوز مجموعة أدنيك بأربع جوائز ضمن جوائز الاستدامة في الخليج 2025، جهود فرق العمل الرامية لتطوير برامج وحلول الاستدامة وفق أعلى المواصفات العالمية المتخصصة، وسنواصل قيادة هذا المسار عبر توسيع نطاق مبادراتنا بما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للأعمال والسياحة، وبما ينسجم مع رؤيتنا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

من جانبه قال أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز أدنيك أبوظبي: تعكس هذه الجوائز التزام وتكاتف فريق العمل بأكمله في المركز، فالاستدامة هي حجر الأساس في كل ما نقوم به، بدءاً من تطوير الحلول المبتكرة وصولاً إلى تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، ومع تقدمنا في مسيرتنا نحو الحياد المناخي، نؤكد التزامنا بتقديم تجارب فعّالة ومسؤولة للفعاليات تساهم في مستقبل أكثر استدامة.

وفي مجال الطاقة النظيفة، فازت المجموعة بالجائزة الذهبية لأفضل استخدام للطاقة المتجددة عن مشروع الألواح الشمسية على أسطح مركز أدنيك أبوظبي.

وقد حصلت مجموعة أدنيك على الجائزة الذهبية عن منتجها المبتكر «تيراتايل»، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة «تيركس».

كما نالت المجموعة الجائزة البرونزية في فئة أفضل نموذج للاقتصاد الدائري عن التصميم الدائري الكامل لـ«تيراتايل».