10% نمو الشركات البريطانية والسويسرية المسجلة بـ«دبي للسلع»



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن تسجيله نمواً بنسبة 10% في أعداد الشركات السويسرية والبريطانية خلال الشهور الاثني عشر الماضية، بما يعكس جاذبية بيئة أعماله للمستثمرين من أوروبا.

وجاء هذا الإعلان خلال أحدث جولات المركز الأوروبية، والتي شملت ثلاث جولات ترويجية منفصلة، ضمن سلسلته الرائدة «وُجد من أجل التجارة» في مدينتي لندن وزيوريخ، حيث سلّطت الضوء على قطاعات التكنولوجيا والابتكار والتقنيات المناخية والاستدامة بهدف استقطاب المزيد من الشركات الواعدة إلى دبي.

وكشف المركز خلال جولاته الترويجية عن انضمام نحو 200 شركة بريطانية جديدة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات البريطانية، التي تحتضنها منطقته الحرة إلى ما يقرب من 2200 شركة، مما يشكّل أحد أكبر تجمعات الشركات البريطانية في دولة الإمارات على الإطلاق.

ويتصدر قطاع التكنولوجيا هذا النمو على نحو متزايد، إذ تنشط واحدة من كل عشر شركات بريطانية مسجلة لدى المركز في هذا المجال الحيوي. وأوضح مركز دبي للسلع المتعددة أيضاً أن عدد الشركات السويسرية المسجلة لديه، يقترب من 450 شركة، وهو ما يواكب الزخم المتنامي في العلاقات التجارية، الذي تجلّى في قفزة نوعية بنسبة 120% في حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وسويسرا خلال النصف الأول من عام 2025.

وبشكل إجمالي، تضم منطقة المركز الحرة ما يقارب 2,650 شركة سويسرية وبريطانية، تمثل مجتمعةً أكثر من 10% من قاعدة الشركات المسجلة لديه في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وخلال الأسبوع ذاته، شارك مركز دبي للسلع المتعددة في فعاليات مؤتمر «سي في» في زيوريخ، الذي يُعد أبرز مؤتمر أعمال في سويسرا يُعنى بمجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والأصول الرقمية.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: أكدت جولاتنا الترويجية في لندن وزيوريخ هذا الأسبوع، بالتزامن مع مشاركتنا في مؤتمر «سي في»، على الفرص الواعدة لتعميق التواصل التكنولوجي بين المملكة المتحدة وسويسرا ودبي، ولمسنا بأن الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين والويب 3، والأصول الرقمية، والتقنيات المناخية، والاستدامة، تتطلع إلى ثلاثة مقومات أساسية، وهي سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوفر المنصات المناسبة لتوسيع نطاق أعمالها، ووجود منظومات عمل متكاملة تتلاقى فيها التقنيات المترابطة، وهو ما يوفره مركز دبي للسلع المتعددة.

وأضاف: شهدنا نمواً بنسبة 10% تقريباً في أعداد الشركات البريطانية والسويسرية المسجلة في منطقتنا الحرة خلال العام الماضي، حيث وصل إجمالي عدد الشركات القادمة من هاتين السوقين إلى أكثر من 2650 شركة، أي ما يعادل نحو 10% من مجتمع أعمالنا، وسنواصل العمل على تعزيز منظومات عملنا ليظل المركز الوجهة الطبيعية للشركات ذات الرؤى المستقبلية التي تسعى إلى التوسع والابتكار والانطلاق نحو الفرص العالمية من بوابة دبي.