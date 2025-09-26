السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«راكز» و«تشجيانغ للاستثمار» توقّعان مذكرة تفاهم

«راكز» و«تشجيانغ للاستثمار» توقّعان مذكرة تفاهم
26 سبتمبر 2025 19:34


هانغتشو (وام)
وقّعت المنطقة الاقتصادية في رأس الخيمة «راكز»، مذكرة تفاهم، مع مركز تشجيانغ لترويج الاستثمار، وذلك على هامش فعاليات المعرض العالمي للتجارة الرقمية 2025، الذي تستضيفه مدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الترويج للاستثمار، وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم فرص الشراكات المستقبلية في قطاع التجارة الرقمية، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي المستدام.
وجرى التوقيع بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الهيئات الاقتصادية والاستثمارية من دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ضمن جهود الجانبين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات الرقمية المبتكرة.
وأكدت ميا ليو مدير تطوير الأعمال في المنطقة الاقتصادية في رأس الخيمة، أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع مركز تشجيانغ لترويج الاستثمار، إذ تمثل إضافة نوعية إلى مسيرة التعاون الاقتصادي بين رأس الخيمة وإقليم تشجيانغ، وستُسهم في تبادل المنافع والمعرفة، وبناء جسور مستدامة للتواصل بين الطرفين.
وأضافت أن «راكز» تدعم إقامة المصانع والشركات في رأس الخيمة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة للصين ستكون نقطة انطلاق رئيسة نحو المستقبل من خلال مذكرة التفاهم، وما اطلعنا عليه من فرص للاستفادة منها وتبادل المعرفة، مؤكدة أن «راكز» تؤمن بأهمية التجارة الرقمية كمحرّك أساسي للاقتصاد المحلي، وقطاع استراتيجي يشهد نمواً متسارعاً على مستوى العالم.
يُذكر أن المعرض العالمي للتجارة الرقمية يُعد من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في التقنيات الرقمية والاقتصاد الذكي، ويجمع تحت مظلته نخبة من الجهات الحكومية، والشركات، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الاتجاهات في التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي.

أخبار ذات صلة
«راكز» تتعاون مع «توكيل» لتوفير خدمات كاتب العدل الرقمية للشركات
«راكز» تشارك في معرض «آي إيه إيه موبيليتي» بألمانيا
راكز
آخر الأخبار
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
الرياضة
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
اليوم 15:04
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
الرياضة
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
اليوم 14:47
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
الرياضة
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©